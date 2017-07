[VÍDEO] Una televisión argentina dice que el fútbol mexicano: "Es una mierda"

Flavio Azzaro, presentador del programa televisivo 'Fútbol al Horno' del argentino Canal 26, calificó al balompié mexicano de "cagada".

Yo no menosprecio el fútbol mexicano, yo digo que es una mierda, yo digo que es una cagada el fútbol mexicano; no es la verdad, es lo que pienso yo, una cagada total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del fútbol mexicano.

dijo Azzaro.

Tras el comentario del presentador, según recoge RT, uno de los panelistas agregó:

Tienes razón, el fútbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada. Lo único bueno de México es el Chavo (del 8), no existe ese país.--Insultan al fútbol mexicano en la televisión argentina: "Es una mierda"--.