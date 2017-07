Parecidos razonables del mundo del fútbol con personajes de Game of Thrones

El próximo domingo 16 de julio de 2017 será el tan ansiado estreno del primer capítulo de la séptima y penúltima temporada de Game of Thrones, una de las series más populares del planeta. Esta será la segunda que se anticipará a los libros originales, la saga literaria "Canción de hielo y fuego", del escritor estadounidense George R.R. Martin, en los que se basa toda la producción, puesto que el escritor aún no ha terminado el siguiente tomo, "Vientos de invierno", que comenzó a escribir en 2010, según recoge Infobae.--Los parecidos del mundo del fútbol con personajes de Game of Thrones--.

Con sólo siete episodios, será la entrega más corta hasta ahora de la serie, que en esta oportunidad fue filmada en países como Irlanda del Norte, Islandia y España.