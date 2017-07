El futbolista Lulo Benítez colgó las botas para donarle el hígado a su sobrino

Alejandro Benítez siempre soñó con ser famoso, con que sus goles se vieran por televisión y con que los periodistas hicieran cola para entrevistarlo. Lulo, como todos le dicen en Larroque, el pintoresco municipio de la provincia de Entre Ríos en el que nació, creció y aún vive, también es consciente de que nada es sencillo.

Y que a pesar de ser uno de los goleadores históricos de Central Larroque (del Torneo Argentino C) la popularidad no se consigue fácilmente. Sin embargo, en los ñultimos días, lo ha logrado: se ha convertido casi en una celebridad. Y el motivo es conmovedor: decidió abandonar el fútbol para donarle parte de su hígado a Milo, uno de sus sobrinos, y, así, salvarle la vida, según recoge La Vanguardia.--El futbolista que colgó las botas para donarle el hígado a su sobrino--.

De ojos saltones, Milo tiene nueve meses. Y es el tercer hijo de Natalia, la hermana mayor de Alejandro, y de Willy, su cuñado. Apenas nació, los médicos notaron que algo no iba bien. Y al poco tiempo comprobaron que tenía una obstrucción de los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula. Es por eso que el único camino para salvarlo era realizarle un trasplante.

Luego de los primeros exámenes, la familia se enteró de que Natalia, la mamá del nene, era compatible. Sin embargo, rápidamente quedó descartada como donante por haber sido operada del corazón. ¿El plan B? Lulo, sí. "Cuando me lo dijeron ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice", contó el ya ex futbolista, desde una cama del hospital donde se realizó la intervención.