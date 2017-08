[VÍDEO] Terrible paliza a este chico en un partido de fútbol

Lo que sería una noche de relajo para el comunicador Tony Allemant, terminó en un día lleno de violencia al ser agredido por un sujeto, mientras se encontraba jugando fútbol en una cancha deportiva.

El incidente que ocurrió ayer en el distrito de Surquillo fue denunciado por Allemant en la comisaría del distrito y a través de su cuenta de Facebook, según recoge Trome.--Joven es golpeado brutalmente en partido de fulbito--.

"En una jugada fui a marcarlo, por la velocidad y la superficie de la cancha, me resbalé. En ese momento, aprovechando la a desventaja, este tipo deja la pelota y corre con fuerza para tirarme una patada directa a la cara. La sorpresa no me dejó reaccionar para protegerme. Peor aun, cuando intenté pararme para defenderme, César Chávez Bazán ya me tenía agarrado y continuó con su agresión en mi contra", escribió