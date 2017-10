Arbeloa sacude un 'balonazo' en la boca al melifluo Piqué

El exfutbolista del Real Madrid y de la selección española Álvaro Arbeloa ha mandado una pulla a su excompañero Gerard Piqué a través de Twitter.

ha escrito.

Aunque no nombra en ningún momento a Piqué, es evidente que se refiere a él, dado que Arbeloa ha publicado el mensaje minutos después de que el jugador del Barcelona acabase su rueda de prensa, en la que se ha admitido que fue "difícil" salir a entrenar en Madrid mientras le pitaba el público, según recoge HP.

Creo que un independentista podría jugar en la selección española porque Cataluña no tiene selección y muchos independentistas no están en contra de España. Si no tienes nada en contra de España, piensas que es un país de la hostia con gente de puta madre... ¿por qué no?,