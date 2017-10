Radicales palestinos acosan a Marco Asensio durante la visita de la Selección a Israel

Aprovechando el partido que en la noche de este 9 de octubre de 2017 jugó la Selección Española en Israel, el jugador del Real Madrid Marco Asensio colgó en su Twitter una foto que ha desatado gran polémica en las redes sociales--Por qué Israel es el único país que apoya el referéndum de independencia kurdo en Irak--.

El 'delito' del atacante madridista fue fotografiarse en el casco histórico de Jerusalén añadiendo en el mensaje un emoticono con la banderita de Israel, que ha sentado a cuerno quemado a los defensores de la causa palestina y a 'haters' que en general pululan por Twitter y otras redes acosando a famosos--Israel vuelve a restringir el acceso de musulmanes a la Explanada de las Mezquitas--.

Este es el estado de Palestina, no Israel, idiota — Suleyman (@alibraz81) 9 de octubre de 2017

You have to delete this tweet marco..shame on you .. It's palestine 🇵🇸 — Muhanad AL-Nahdi (@MuhanadALnahdi) 9 de octubre de 2017

Usted debe disculparse con nosotros

Nos insultaste

Soy de Palestina#VivaPalestine 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 — LargaVidaAPalestina (@SirLuka_) 8 de octubre de 2017

A Asensio le echan en cara que hay situado ese casco histórico de Jerusalén como parte de Israel cuando para los defensores de la causa palestina esa es una zona ocupada precisamente por Israel--La ONU contra Israel: una historia larga y ominosa--.

Palestine Marco .. Palestine 🇵🇸😡👊🏼 — علي #AnimoCarvajal (@AliAlobaydun) 8 de octubre de 2017

@marcoasensio10 You are in Jerusalem the capital of Palestine , read history , good luck🇵🇸🇵🇸🇵🇸 — يحيى نافع (@NafeeYahya) 8 de octubre de 2017

It's Palestine Marco not israel 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 — فيصل (@Faisxaloov) 8 de octubre de 2017