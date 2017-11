Aurah estalla contra Jesé: "Tu hijo está en el hospital y llevas mes y medio sin venir a verle"

La relación del futbolista ex del Real Madrid y la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa es una auténtica montaña rusa. Si hace unos días la joven compartió una imagen íntima de ambos en un momento muy 'hot', ahora las palabras bonitas se transforman en reproches y le acusa de despreocuparse de su hijo Nyan, que permanece en el hospital desde que nació hace cuatro meses.

Según publica Informalia, la ex tronista ha explotado contra Jesé Rodríguez a través de un directo en Instagram Stories: "Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el 'reggaetuning' es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya. Vergüenza. Hasta los cojones ya", comenzaba diciendo Ruiz.

Pero los reproches no terminan ahí. Aurah continuaba con su ataque: "Es mejor estar con tus amiguitos que con tu familia ¿no?. Me da hasta vergüenza ajena y no voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo y decirles quién eres tú hasta que aparezcas por aquí. Porque hasta que no aparezcas yo no me puedo ir, ¿vale?, para que lo sepas. Dile al Stoke City que no te dé días libres, porque para que te dé días y te vengas con tus amigos no procede, mi niño", alegaba.

Ante la aparente ausencia de Jesé, Aurah pasa día y noche en el centro médico junto al pequeño, como muestra en sus redes sociales. Fue ahí donde se quejó del tratamiento que está recibiendo su hijo: "Nunca he querido hablar de qué le pasa a mi bebé. Llevo cuatro meses en un hospital. Mi bebé necesita una prueba para diagnóstico, la cual no se hace en Canarias. Y aún así me ponen pegas para un traslado. Fuera de España mi hijo ya hubiera sido sometido a una operación, una recuperación y ya estaría en casa..." escribió la canaria en Instagram Stories.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/211951.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>