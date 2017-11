Koke se casa: así es la espectacular prometida del jugador del Atleti

Este domingo, tras el disputado derbi en el Metropolitano entre Real Madrid y Atlético de Madrid que acabó en tablas, el centrocampista rojiblanco pidió matrimonio a su novia desde hace siete años, Beatriz Espejel, durante una comida con familiares y amigos en el municipio madrileño de Pozuelo. Ella dijo "sí", según cuenta la periodista Tania Martín.

Según publica Informalia, desconocida para el gran público, la prometida de Koke Resurrección siempre ha hecho gala de un perfil discreto, ocupando un segundo plano en su relación con el jugador colchonero. Pese a todo, su gran belleza le ha llevado a protagonizar varias campañas de moda y ser cada vez más habitual en los Photocalls.

Os dejo este outfit del último evento de @penelopecruzoficial para @carpisaofficial donde podéis ver toda la colección , gracias a @viacomunicacion por la maravillosa organización como siempre #carpisa #viacomunicacion #embajadadeitalia #beatrizespejel Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 13 de May de 2017 a la(s) 6:10 PDT

Pero Beatriz no solo es una cara bonita. La joven tiene una doble Diplomatura en Magisterio de Educación Física y Magisterio de Lengua Extranjera y trabaja como profesora de inglés. Por ello, Espejel tiene claro que no es 'novia de' y no le gusta que le llamen así, tal y como confesó en una entrevista hace unos años: "Nunca he llevado bien esa nomenclatura y más teniendo en cuenta los esfuerzos que he realizado a lo largo de mi vida para mi formación, tanto académica como profesional y deportiva. Es algo que deje muy claro desde el principio y Koke siempre lo tuvo en cuenta a la hora de presentarme ante alguien", declaró con rotundidad.

Crop top for summer...🤗 Os dejo el top en mi perfil de @21.buttons ✌🏽 Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 23 de May de 2017 a la(s) 12:24 PDT

La unión de su inteligencia, saber estar y físico enamoraron a Koke, que se quedó prendado de ella en el mismo momento que la conoció: "Nos conocimos de casualidad en la playa ya que teníamos amigos en común y fue un flechazo sin decirnos nada", recordó ella. En aquel momento, el centrocampista tenía 18 años.

Summer it's almost here ! Bikini from the sweetest @alicecampello for @4giveness_official #almostsummer #4givenessbeachwear #eastertime #holiday Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 6:15 PDT

Conocer a Koke le hizo descubrir otra de sus grandes pasiones, el Atleti, equipo al que apoya en redes cada día de partido, disfrutando de sus victorias y sufriendo sus derrotas. Es una colchonera más, como ella misma reconoce en Instagram.

Cuidándome... 😊❤🐒🤒 #teamo @koke6 Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 1:14 PDT

❤️⚪️❤️Aún recuerdo el inicio de tu historia en este estadio como si fuera ayer... siempre permanecerá en nuestros mejores recuerdos... #VicenteCalderón #proudofyou #Koke #Atleti Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 21 de May de 2017 a la(s) 4:06 PDT

Al igual que su prometido, Beatriz es amante de los animales y, en especial, de los gatos. También ocupa su tiempo poniéndose en forma en el gym. De hecho, el deporte es parte de su vida, ya que hizo Taekwonodo y compitió a nivel nacional durante más de 15 años.

Friday mood Stay tunned 👌🏽💪🏼🤙🏽 . . . #girlfit #fridaymood #getfit #adidaswomen Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 11:16 PDT

Todos estos gustos en común hacen de ellos una pareja muy compenetrada, que muestra su amor sin miedo en las redes sociales, donde dejan patente que su relación marcha sobre ruedas. El año próximo darán un paso definitivo y se convertirán en marido y mujer.