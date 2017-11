Sara Sálamo, novia de Isco, víctima del acoso

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/367092.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La actriz, novia del futbolista del Real Madrid, ha hablado sobre los numerosos casos de acoso sexual que están siendo destapados en estos días dentro de la industria cinematográfica. Sara Sálamo (25) se ha sincerado públicamente y ha afirmado que ella también ha sido víctima de acoso.

Según publica Informalia, "En alguna ocasión he visto cosas... Por suerte he tenido compañeros que lo han frenado o yo misma. He vivido situaciones desagradables que no tenía por qué vivir", ha confesado la actriz a Canarias 7.

Además ha añadido: "Por desgracia, creo que todas las mujeres, y no solo en este ámbito, hemos sentido algún tipo de acoso. Estoy a favor de que salga todo, que se cuente y que no se culpabilice a las víctimas de todo".

Por otra parte, la intérprete ha justificado el miedo que tienen muchas mujeres de denunciar los actos: "Han salido declaraciones de gente diciendo que les parece mal que hablen después de tanto tiempo pero es que, cuando hay un abuso de poder por parte de alguien, hay miedo por las consecuencias que pueda haber, entonces es muy lógico y muy lícito que la víctima no lo cuente en el primer momento".

Por último, cuando ha sido preguntada por algún consejo para evitar el acoso, ha manifestado que aunque no es quién para dar un consejo, deben ponerse barreras: "Supongo que poner límites, saber decir 'no'. Pero es muy difícil cuando estas empezando, sobre todo por si no vuelven a llamar o por miedo a que haya alguna consecuencia. Aun así, animo a poner freno, a que lo cuenten, lo compartan y que no se permitan este tipo de situaciones", ha finalizado la novia de Isco Alarcón.