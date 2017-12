Pilar Rubio responde a las críticas: "Se puede estar embarazada y ser sexy"

La firma de zapatos Alma en Pena inaugura una nueva tienda en la calle Ayala de Madrid y lo hace con una fiesta de lo más especial en la que David Ascanio puso el toque musical. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita estuvieron Elena Furiase, Esmeralda Moya y Pilar Rubio que lució orgullosa su embarazo.

A sus cinco meses y medio de embarazo, la presentadora está estupenda y es que Pilar está llevando de maravilla la espera de su tercer hijo. Aunque aún no han decidido el nombre, la presentadora comentó que no descarta tener otro hijo más adelante y es que están encantados de formar una familia numerosa.

CHANCE: ¿Qué tal, cómo estás?

Pilar Rubio: Bien, muy bien.

CH: ¿Cómo lo estás llevando?

P.R: Divinamente. Ya estoy acostumbrada.

CH: ¿No tienes molestias?

P.R: No, ya he pasado esos primeros meses donde no he estado muy a gusto, ahora lo que sí es que estoy muy activa.

CH: ¿De cuántos meses estás?

P.R: De cinco y medio.

PILAR RUBIO: "VOY A PEDIR IDEAS EN MIS REDES SOCIALES DE NOMBRES PARA MI BEBE, QUE LA GENTE ME DE IDEAS"

CH: ¿Niño o niña?

P.R: Sí, lo dije como hace dos meses yo creo, es niño.

CH: ¿Nombres?

P.R: Yo tengo mis favoritos, Sergio tiene los suyos, a ver si nos ponemos de acuerdo.

CH: ¿Cómo va ese tema?

P.R: No te los voy a decir por si al final le ponemos uno de esos, prefiero que me deis ideas. Voy a pedir ideas en mis redes sociales, que la gente me de ideas.

CH: ¿Quién se salió con la suya en los otros dos?

P.R: Fue una decisión común.

CH: ¿Qué dicen los niños?

P.R: El pequeño no se da cuenta, el pequeño repite lo que yo le digo.

CH: ¿Y el mayor?

P.R: El mayor le da besitos a la barriguita y esas cosas, les digo mamá tiene un bebé que está durmiendo y le dan besos todo el rato.

CH: ¿El mayor te ha pedido algún nombre?

P.R: Ellos lo que yo les digo.

PILAR RUBIO: "CREO QUE LO QUE NO ES MUY SANO, SI TIENES UN EMBARAZO NORMAL, ES ESTAR SIN MOVERTE"

CH: ¿Cuál es el secreto te vimos muy bien en los otros dos embarazos?

P.R: Intento no pensar que estoy embarazada, una vida normal y hacer ejercicio igualmente, a otro nivel evidentemente, pero creo que lo mejor es eso, no parar. Si tu cuerpo te lo permite, lo primero es ser responsable, ir al ginecólogo y que te de unas pautas de cómo va tu embarazo. Yo he tenido embarazos normales y he podido moverme, hay veces que te recomiendan descanso.

CH: Te vemos en Instagram haciendo ejercicio.

P.R: Sí, también pienso que luego a la hora de recuperarme va a ser peor si no tengo una rutina. Por qué voy a romper mi rutina si me va bien, creo que lo que no es muy sano, si tienes un embarazo normal, es estar sin moverte y muy quieta. Luego la recuperación e incluso el parto va a ser bastante más complicado.

CH: ¿Ese es tu secreto, nos ha pasado también con Georgina?

P.R: Yo es que hago ejercicio por dentro y por fuera, con los músculos de suelo pélvico, es muy importante aunque no nos lo creamos, tenerlo tonificado para el momento del parto, es el canal del parto. Es por donde va a salir el babé.

CH: Para todas las chicas que no se han embarazado, ¿Hasta qué punto te puede condicionar en tu vida diaria? P.R: Yo no hago mucho deporte, hago lo que puedo en mis condiciones, pero lo que intento es hacer algo, moverme y tonificar un poquito el cuerpo en general. Te condiciona, claro que sí, a la hora de vestirte no te vale tu ropa normal.

PILAR RUBIO: "LA VERDAD ES QUE QUERIAMOS OTRO NIÑO, ESTAMOS CONTENTOS"

CH: Pero eso es el mínimo de los problemas.

P.R: A la hora de pintarme las uñas de los pies tengo que subir la pierna de lado, al ponerme los zapatos también me cuesta, no puedo beber cerveza, no puedo comer jamón...

CH: Entiendes a esas famosas que esconden su embarazo o que tratan de coger otros vientres de alquiler como Kim Kardashian.

P.R: Cada una que haga lo que quiera, igual que las que quieren dar el pecho hasta los dos años, las que no lo quieren dar, yo ahí no me meto, no voy a opinar en lo que hagan el resto de madre.

CH: ¿Tú les das el pecho?

P.R: Yo si les he dado el pecho a los dos.

CH: ¿Sergio qué piensa de que sea otro niño?

P.R: Pues la verdad es que queríamos otro niño, estamos contentos.

CH: ¿Vas a seguir ampliando la familia?

P.R: Voy a centrarme en este y luego ya veremos si otro más o no, es verdad que una mujer tiene que bajar su ritmo de trabajo cuando está embarazada y cuando da a luz si quiere pasar con el bebé. Entonces pues ya veremos si puedo o no, si quiero o no quiero.

CH: La recuperación tiene a las chicas muy preocupadas. ¿Qué más haces tú para estar luego así de estupenda?

P.R: Pues lo que hago es no hincharme a bollos y cuidarme durante el embarazo.

PILAR RUBIO: "TENGO QUE ESTAR 40 DIAS SIN MOVERME, ESO SI QUE ES IMPORTANTE, Y LUEGO A PARTIR DE ESO PUES YA A TOPE"

CH: Cuidarte más de lo normal.

P.R: Hay que comer sano. No hay que comer por dos, hay que comer dos veces mejor. No hace falta coger en un embarazo 30 kilos, eso no es bueno para la madre ni para el bebé, evidentemente vas cogiendo peso, yo ahora peso 9 kilos más pero no es necesario llevarlo hasta los 20 kilos. Hay que comer sano y cuidar lo que comes.

CH: ¿Una vez dada a luz cómo te cuidas?

P.R: Doy a luz, tengo que estar 40 días sin moverme, eso sí que es importante, y luego a partir de eso pues ya a tope. Simplemente de dar a luz y cuidar a un niño vas perdiendo peso, no duermes, no descansas.

CH: ¿Cómo Sergio como padre, se involucra?

P.R: Se adapta a todo. Evidentemente cualquier momento que puedas pasar con tus hijos, ya sea cambiarle un pañal, darles un biberón o yo el pecho o bañarles creo que es tan bonito que no nos lo queremos perder ninguno de los dos.

CH: ¿Cómo le diste la noticia de que llega el tercer?

P.R: Pues nada, eso son cosas personales pero fui recibido con mucha alegría, la verdad.

CH: Yo te vi el otro día con un vestido blanco y con uno amarillo muy flúor que es monísimo. Se puede estar embarazada y ser sexy.

P.R: Te digo una cosa, he oído algún comentario de que cómo puede llevar ese vestido ajustado, qué horror. Ahí es donde más recogida va la barriga y donde mejor va. Los vestidos son elásticos, te cabe esa barriga y otra más grande. Los vestidos son ajustados para que quepan todas las mujeres con todas las formas del mundo. ¿Por qué estés embarazada tienes que ir como un saco de patatas? No, eso no queda bien. Me gusta ir ajustada y lo seguiré haciendo.

CH: Pero con esos ojos es muy fácil.

P.R: No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo, me gusta y por qué no. Me siento bien.

CH: ¿La boda no entra en vuestros planes?

P.R: Pues es que ni nos lo hemos planteado. Otro niño, no sé, creo que de momento no encontramos hueco para eso. Tampoco es necesario.