Cristiano Ronaldo busca casa y colegio en Londres

Padre por cuarta vez junto a la jovencísima modelo Georgina Rodríguez, la llegada de los pequeños Eva y Mateo en los últimos meses ha sido la mayor de sus alegrías en un año que puede ser el mejor de su vida. Cristiano ha cerrado el 2017 con éxitos tanto a nivel deportivo como personal: cinco títulos con su equipo, su quinto Balón de Oro y los premios The Best y Mejor Jugador del Año para la UEFA resumen sus triunfos. Además, el jugador ha repetido que quiere retirarse en el Real Madrid. Sin embargo, el goleador del Real Madrid no estaría conforme con su sueldo y el Manchester United, en donde jugó entre 2003 y 2009, estaría detrás de lo que publica la prensa británica. Cristiano cumplirá 33 años el en febrero, lleva nueve temporadas con los blancos y de momento tiene contrato hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 1.200 millones.

Según publica Informalia, sin embargo, de acuerdo con lo que publica el diario británico The Mirror, el delantero portugués del Real Madrid estaría buscando casa cerca de la capital británica. El crack habría estado informándose en el colegio privado Thomas's School, situado en el distrito londinense de Battersea, el mismo al que acude el Príncipe Jorge, situado en el lujoso y distinguido barrio suroeste de la ciudad del Támesis y que cuesta unos 20.000 euros por curso.

Sobran las palabras ❤️ Os amo Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el Oct 16, 2017 at 12:23 PDT

El rotativo asegura que las razones de que el luso se haya lanzado a la búsqueda de residencia y escuela apuntan al Manchester United. El equipo que entrena su compatriota Mourinho estaría siguiendo de cerca al goleador. Hace un mes, cuando Cristiano pasó unos días en el Reino Unido, ya habría estado mirando pisos, siempre según The Mirror.