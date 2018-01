Aurah Ruiz estalla contra Jesé Rodríguez tras su ruptura

No es la primera vez que ocurre pero sí parece la definitiva. La relación entre el futbolista Jesé Rodríguez y la extronista Aurah Ruiz ha tenido muchos altibajos. Enfrentamientos públicos, rupturas y reconciliaciones marcadas, sobre todo, por la enfermedad de su hijo Nyan. Ahora, ha sido el deportista el encargado de comunicar de forma oficial su separación a través de su perfil de twitter.

Algo que no ha gustado a la que era, hasta hace nada, su pareja, y su reacción no se ha hecho esperar: "No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto", sentencia la canaria. "Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas", asegura y zanja: "Recuerda, tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo".

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz comenzaban un romance explosivo sin saber que terminarían de la peor forma posible. La pareja tenía un hijo, Nyan, que nacía con una enfermedad que le impedía abandonar el hospital. Sufrimiento, tensión y mucha incertidumbre pasaban factura a la pareja, que llegaba a separarse durante un tiempo. Por suerte, siempre volvían a encontrarse al poco y continuaban juntos la lucha por su hijo.

Sin embargo, ahora la relación ha llegado a su fin. La extronista ya había explotado en una serie de directos en Instagram, asegurando que el futbolista prefería estar con sus amigos que trasladarse hasta Canarias para estar con su hijo. Ahora, tras el comunicado, ha vuelto a exponer la misma versión de los hechos y parece que la separación va a traer cola en los próximos meses.

Asimismo, el futbolista ha aprovechado también el comunicado para confirmar que el pequeño había sido sometido a la operación que tanto tiempo llevaban esperando y que todo había salido a las mil maravillas.