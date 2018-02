Sara Carbonero e Iker Casillas celebran sus 8 años de amor

Iker Casillas y Sara Carbonero vuelven a estar de celebración. Si hace unos días brindaban por el 34 cumpleaños de la periodista, este martes 13 de febrero, hacen lo propio por su aniversario.

Ocho años han pasado desde que se conocieron y su relación atraviesa un gran momento. La pareja es la viva imagen de la felicidad y prueba de ello son las imágenes que comparten en sus redes sociales. Sara ha publicado en su cuenta de Instagram dos stories que no necesitan palabras y que reflejan lo mucho que han disfrutado de una fecha tan señalada.

Comieron en uno de sus restaurantes favoritos de Oporto, el Casa d'Oro, con vistas al Puente de la Arrábida, el último que atraviesa el río Duero justo antes de llegar a su desembocadura en el océano Atlántico, y pasearon con sus dos hijos, Martín y Lucas, por la ciudad.

Un plan perfecto para dar las gracias por estos ocho años de amor, en los que han creado una preciosa familia. "Aún me cuesta creer que ya seamos cuatro. Al igual que me ocurrió con Martín, cuando conocí a Lucas, sentí que había vivido toda la vida con las manos vacías... Esta frase no es mía, pero describe perfectamente ese momento. Lucas ha venido para completar el trébol", escribía la periodista cuando tuvo a su segundo pequeño en brazos.

Desde entonces, ha hecho del trébol su mejor amuleto, y no duda en publicar este icono sobre sus fotografías más importantes. La periodista es muy feliz en Oporto, ciudad a la que llegó en verano de 2015 tras el fichaje de Casillas, y en la que permanecerá, según las últimas informaciones, hasta el próximo mes de junio por lo menos.

A la espera de conocer su futuro más cercano, la pareja sigue disfrutando de su día a día en Portugal, y aunque por ahora no tienen intención de aumentar la familia, es algo que desean con todas sus fuerzas.