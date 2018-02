Sergio Ramos propuesto por Fiona Ferrer como futuro invitado de Cámbiame

Sergio Ramos está dando mucho qué hablar últimamente pero no precisamente por su juego en el campo. El futbolista está dando la nota con sus looks: que si Sherlock Holmes, que si Super Mario Bros... sus conjuntos son de lo más originales.

Uno de sus looks más sonado fue el conjunto de abrigo azul eléctrico, con deportivas, gorra y polo del mismo color. Igualado con la vestimenta que eligió hace pocos días con el color granate como protagonista con pantalones, corbata y boina.

Fiona Ferrer, una de las nuevas estilistas de Cámbiame, ha pensado en el futbolista como posible invitado para cambiar su look en Cámbiame: CHANCE: ¿Qué famoso llevarías tú al programa para hacerle un cambio? FIONA FERRER: Quién me encantaría llevar y además por toda esta polémica sería a Sergio Ramos, me encantaría. La moda habla y al final es un lenguaje, a través de ella nos expresamos. Lo que él quiere decir es que a parte del fútbol él quiere ser tendencia y la mejor manera de llamar la atención es a través de su look. Puede gustarnos más o menos pero el mensaje lo ha conseguido, ha llamado la atención y ahora se habla de su boina, de los colores, se le compara con personajes...

CH: ¿Te gusta? FF: Es un poco hortera, pero es futbolista.