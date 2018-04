Manolo Lama pasa factura al 'capo' Vasile y deja a CuatroTV con el culo al aire

Manolo Lama sigue con su trabajo en COPE y ahora con el Ninja Warrior de Antena 3, cuyo estreno de la segunda temporada le ha llevado de gira mediática y a dejar algún que otro jugoso titular.

Sin ir más lejos el que le ha dado a Ecoteuve hablando sin tapujos de Cuatro y de Mediaset:

"Tengo muy buena relación con todos mis excompañeros, Pulido, Manu (Carreño), Vargas, Mora... No me da nostalgia porque yo estoy trabajando y lo que quiero es que les vaya lo mejor posible, ya que son muy buena gente. Yo rencor no le guardo a nadie. Las empresas toman decisiones, acierta o se equivocan".