Álvaro Morata se estrena como entrenador de la mano de Boss Bottled

Estoy organizando junto a @boss Parfums un cinco contra cinco único. Para participar solo tienes que compartir en Instagram tus vídeos o trucos con el balón con los hashtags #BOSSunited #cincocontracinco. Si ganas seré tu entrenador el 17 de Mayo en Madrid. Toda la información en juegaconmorata.es @boss Parfums and I are organizing a five-a-side match. To participate you just have to show me a video of your best soccer trick using the hashtags #BOSSunited #cincocontracinco. If you win I’ll be your coach the 17th of May in Madrid. More information at juegaconmorata.es

