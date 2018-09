Cristiano Ronaldo: El trasero de Georgina Rodríguez alucina a la prensa británica

Tiene lo suyo Georgina Rodríguez. La popularidad de la novia de Cristiano Ronaldo se está multiplicando después de su traslado a Italia.

Tras causar sensación en el Festival de Venecia luciendo cuerpazo con encaje transparente en la alfombra roja, sus torneadas y tonificadas curvas han conquistado a los ingleses, que hablan de su "increíble figura en bikini".

Georgina Rodríguez (24) y Cristiano Ronaldo (33) disfrutaron de una jornada en alta mar acompañados por el hijo mayor del futbolista.

Ellos mismos compartieron una ardiente fotografía de su día, tumbados en el solarium de un espectacular yate y luciendo cuerpazos pero el Daily Mail ofrece este lunes un espectacular reportaje donde todo el protagonismo no es para el crack portugués, como era habitual, sino para su chica.

Cristiano Ronaldo's girlfriend shows off her incredible figure in a black thong bikini as she canoodles with the shirtless footballer in Sardinia

