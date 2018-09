'Sálvame': El 'momento Chabelita' de Piqué con una reportera en la puerta de su casa

Gérad Piqué ha sido noticia este fin de semana después de ser denunciado por la Guardia Urbana de Barcelona al ser pillado conduciendo un turismo sin tener puntos en su carnet de conducir (Empaplean a Gerard Piqué por conducir su coche sin puntos en el carnet).

El juez que investiga al futbolista del Barça por un delito contra la seguridad vial ha pedido a la DGT que aclaré si le comunicó personalmente la pérdida de puntos, como se establece la ley (Shakira cede y acepta resignada la orden de Gerard Piqué de cortar con Maluma).

Pues bien, este lunes la reportera de Sálvame Laura Lago ha protagonizado un surrealista momento con el zaguero culé digno de Chabelita. Las cámaras de Telecinco 'cazaban' al jugador a su llegada a casa y la periodista mantenía una conversación de cinco minutos.

"Me ha llamado muchísimo la atención su reacción. Ha tenido una oportunidad única para demostrar arrepentimiento y me consta que el club le ha dado un toque a través de su entrenador".

Eso ha dicho Laura Lago antes de que el programa emitiera la secuencia completa.

Piqué llegaba sin llaves a su domicilio en la bicicleta eléctrica.

"Ahora si que lo estás haciendo bien, no como el viernes Gerard. Has aprendido la lección. ¿Tú estabas informado que no tenías puntos? ¿nos lo puedes confirmar?".