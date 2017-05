¡Esta boda es una ruina... para los invitados! La boda de Fonsi Nieto

La boda de Fonsi Nieto Marta Castro fue un gran negocio para los contrayentes y tal vez para Hola, que seguramente rentabilizará los 150.000 euros que pagó por el pack de la celebración y lo que venga. Pero una confidente nos cuenta que a los invitados les ha salido por una ruina: 4.000 euros entre billtes, estancia, cenas, copas, etc.

Según publica Informalia, "¡Qué poco dan de sí 150.000 Euros!", reflexionaron muchos de los invitados a la boda de Fonsi Nieto y Marta Castro, pensando en la suculenta cifra que han cobrado por la exclusiva de su boda. Algunas de las celebrities que con su presencia aportaban realce a las fotos de las 35 páginas del reportaje de Hola creyeron que bien merecían estar invitadas al viaje y a los tres días de estancia en Ibiza, pero no sólo no fue así, sino que una de ellas explica a Informalia que ha sido una de las bodas que más cara le ha salido en su vida.

Al coincidir con el puente del Primero de Mayo, la isla ya está en plena temporada, y los billetes a Ibiza costaban mucho más de lo habitual. Una media de 300 Euros. Por otra parte, el primer día de los tres programados, empezó con una fiesta de disfraces en la que para su sorpresa tuvieron que pagar las consumiciones.

"Y como todos íbamos disfrazados y no sabíamos que cobraban, casi no llevábamos dinero encima . Imagínate , ir vestida de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, ¿dónde metes la cartera? Y además las copas costaban ¡20 Euros cada una!", se queja a Informalia una invitada que no quiere dar su nombre por razones obvias.

El segundo día, los novios cenaban en el restaurante Kilómetro 5, a las afueras de Ibiza y los invitados que desearan acompañarles tenían que pagarse la cena, un menú de 60 Euros por persona, bebidas aparte. Las comidas sueltas fuera del horario de festejos, se las pagaba cada uno y eso sin contar los que fueron a la playa, donde las tumbonas son las más caras de las costas españolas.

El tercero era el día de la boda, celebrada en un hotel rural en el interior de la isla. Quien se alojara en el mismo hotel, pagó por los tres días de estancia 1.800 Euros. Los que se quedaron en la ciudad debían alquilar un coche o coger un taxi, que no bajaba de los 40 Euros de ida otros tantos para volver.

"Total", explica nuestra confidente, "que a mí me ha salido la boda por 4.000 euros, sin contar el regalo en metálico que tengo que ingresar en la cuenta corriente que nos han dado". Esta boda es una ruina? Pero sólo para los invitados .