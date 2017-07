Este es el estremecedor relato de un testigo del brutal accidente de Ángel Nieto

"El quad salió volando hacia la furgoneta y él choco contra el suelo". Así comenta un testigo el accidente de Ángel Nieto en Ibiza--Ángel Nieto, en estado grave tras sufrir un accidente con su quad--.

Me acerqué al lugar del accidente y vi llorando a la mujer con la que había chocado, encima de él.

Asegura en declaraciones a laSexta Agustín García, que dice que él, aunque estaba en su tienda, escuchó el golpe:

Justo al pasar el cruce hay una pequeña intersección, con poca visibilidad, y parece ser que Ángel quiso meterse al cruce que hay después de la rotonda y frenó y la mujer pues no lo vio.

Los primeros momentos no eran esperanzadores:

Nieto quedó inconsciente. Yo tardé cinco segundos en salir afuera, cuando yo salí el casco no lo llevaba puesto y no se lo quitó nadie. O no lo llevaba puesto o del golpe se le salió