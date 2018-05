Sito Pons: "Cuando yo competía había más 'fair play' entre los pilotos"

"Cuando yo competía había más 'fair play' entre los pilotos. Y si pasaba algo, se hablaba directamente entre nosotros. Yo me iba directamente hacia el piloto, no al director de carrera".

El director del equipo Pons HP Team de Moto2, Sito Pons, tachó de "involuntario", lo sucedido este fin de semana entre Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso en el GP de España, pero aprovechó para pedir más extremar las medidas del 'juego limpio' porque "con un golpe en este deporte te juegas la vida, no es algo comparable al fútbol o al baloncesto".

Es inaceptable que se ponga en riesgo la vida de un piloto porque un golpe puede provocar un accidente muy grave. No se debe perder nunca el respeto a tus rivales porque es la línea roja que nunca se debe sobrepasar.

"Es evidente que hay accidentes que son involuntarios, como el que se produjo en Jerez, son cosas que suceden. Hay otros accidentes que se deben evitar y en esos son por los que deberíamos estar más preocupados y poner un reglamento mas estricto", añadió Pons en una rueda de prensa organizada por uno de los patrocinadores del equipo, STIHL, en la mañana de este 8 de mayo de 2018 en Madrid.

A su lado, uno de sus pilotos, Hector Barberá, que de la mano del equipo Pons HP 40 Team ha regresado a la categoría de Moto2 daba un pequeño tirón de orejas a la prensa "porque a veces parece que vende más este tipo de incidentes que el carrerón que se ha marcado cualquier piloto".

Durante la mañana de este martes 8 de mayo de 2018 ha tenido lugar un encuentro con la prensa del equipo de Moto2 de Sito Pons, el HP 40 Team, que ha contado con la presencia del bicampeón del mundo y de los pilotos Héctor Barberá y Lorenzo Baldassarri.

La jornada ha sido organizada por STIHL, patrocinador del equipo por quinto año consecutivo.

La multinacional alemana sigue apostando por el deporte español y por el Pons HP 40 Team, consolidando su exitosa relación una temporada más. "Un vínculo que se renueva desde 2014, y que va más allá del mero acuerdo comercial. Y es que son muchas las sinergias entre STIHL y el equipo de Sito Pons: nos mueve la misma ilusión y la misma pasión por superarnos cada día", como ha resaltado Bernhard Iber, Director Gerente de STIHL en España.

El capitán y los pilotos del Pons HP 40 Team han aprovechado también para comentar el balance de lo que llevamos de temporada y adelantarnos sus expectativas para lo que resta de Mundial. Estas han sido sus declaraciones:

SITO PONS

¿Cómo afronta el equipo el inicio del campeonato?

El equipo afronta este inicio de campeonato animado y con mucha esperanza. Ya en los entrenamientos de pretemporada las cosas fueron bien y en estas primeras carreras del campeonato los resultados han acompañado, estando delante y subiendo al podio. La temporada es muy larga, pero tenemos muchas esperanzas e ilusión de estar luchando por el Campeonato.

¿Qué supone para ti que STIHL haya vuelto a renovar el patrocinio del equipo? Ya son unos cuantos años juntos...

Para nuestro proyecto es muy importante continuar con una marca como STIHL, líder en su sector. La fidelidad tanto del equipo como de la marca a un proyecto conjunto, con los mismos objetivos, que son ayudar al deporte y ser protagonistas, hace que sólo pueda estar orgulloso y contento de que STIHL forme parte de nuestro proyecto y familia.

Tu pronóstico para el campeonato de MotoGP y Moto2 es...

Nuestro pronóstico en Moto2 es estar luchando por el campeonato. Trabajamos para ello y es el objetivo de nuestro equipo. Tenemos pilotos y capacidad para ello: Barberá y Baldassarri.

Estamos sólo al inicio de la temporada pero daremos el máximo para finalizar el año felices del trabajo realizado. En cuanto al mundial de MotoGP, creo que el campeonato va a estar entre los mismos pilotos que la temporada anterior, con Márquez, Dovizoso, Viñales y Rossi peleando por los primeros puestos.

HÉCTOR BARBERÁ

¿Cuáles son vuestras sensaciones en el inicio de la temporada?

Mis sensaciones en las primeras carreras no han sido como esperaba. Con una pretemporada marcada por la meteorología quizás nos ha faltado poder hacer algunos kilómetros más. Pero estoy seguro de que vamos a darle la vuelta a la situación y estaremos delante.

¿Y vuestros objetivos en la clasificación al finalizar el campeonato?

El objetivo final de temporada no es otro que estar peleando por el título. Con la llegada del campeonato a Europa y a los circuitos españoles, estoy seguro de que serán el escenario ideal para empezar a darle la vuelta a esta situación y estar donde queremos estar.

LORENZO BALDASSARRI

¿Qué ha supuesto para ti la victoria en Jerez y el estreno en lo más alto del podio? ¿Es el comienzo de una nueva etapa en tu carrera?

Conseguir la primera victoria con el Pons HP 40 en España, en su casa, con todos los patrocinadores que han venido, ha sido muy especial y bonito, estoy muy contento. Hemos alcanzado un objetivo y ahora empieza un nuevo punto de partida, con la confianza reforzada y con más motivación para seguir haciéndolo así en las siguientes carreras.

¿Cuáles son vuestras sensaciones en el inicio de la temporada?

Empezar la temporada con el nuevo equipo me ha dado un extra de motivación y ver lo rápido que me he acostumbrado a su método de trabajo y al equipo humano ha hecho que hayamos conseguido buenos resultados. Me siento muy a gusto, estamos delante y hay que seguir trabajando así, luchando por las primeras posiciones y divirtiéndonos como hasta ahora.

¿Y vuestros objetivos en la clasificación al finalizar el campeonato?

Mi objetivo para el campeonato es dar el máximo en cada carrera y ser capaces de sacar el mejor resultado posible cada n de semana.

Hemos empezado luchando por las posiciones delanteras y hay que seguir así, siendo constantes y regulares; y, si lo conseguimos, seguramente estaremos en la lucha por el título, que es mi objetivo.

Seguidamente, y una vez finalizada la rueda de prensa, los dos pilotos, Barberá y el italiano Baldassarri, que comparecía en Madrid tras su importante victoria en Jerez, han mostrado sus dotes con algunos de los productos de la marca alemana.

En primer lugar, ambos se retaron en una competición de cortar un tronco con una de las motosierras para posteriormente emular a Leo Messi o Cristiano Ronaldo en su faceta más goleadora 'ayudados' por unas aspiradoras.

La jornada también ha servido para poner de nuevo sobre la mesa la trascendencia de la leucemia infantil, un problema contra el que se hayan comprometidos tanto STILH como el equipo Pons HP 40.

Todos los presentes han animado a aficionados y al público general a colaborar con 'Uno entre cien mil' para seguir luchando contra este tipo de cáncer.