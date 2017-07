Mikel Landa afirma que no volverá de segundo al Tour

Mikel Landa habla con la voz firme y da a entender, mientras atiende a los periodistas españoles en la segunda jornada de descanso del Tour, que acepta el rol de segundo del equipo Sky que está jugando en este Tour, que no traicionará bajo ningún concepto a Chris Froome "porque es un compañero y no un rival", pero que nunca más volverá a la ronda francesa si no es como jefe de filas. Ya se ha acabado ser recambio o primer ayudante cuando se puede ser jefe de filas. ¿Con quién lo hará? Todavía hay alguna duda. ¿Con quién le gustaría hacerlo? Esto parece más claro: el conjunto Movistar de Eusebio Unzué. Sin embargo, la explosión definitiva del corredor alavés de 27 años en este Tour ha despertado también el interés de al menos uno de los dos equipos árabes que este año han debutado en ciclismo (Bahréin y Emiratos Árabes) y los 'petrodólares' tienen mucho poder frente al euro que se acuña en Madrid, según recoge Sergi López-Egeaen El Periódico.--Mikel Landa: "No vuelvo de segundo al Tour"--.

Lo que tengo claro es que no vuelvo de segundo al Tour. Todavía no he tenido tiempo para disfrutar de este carrera como he hecho con el Giro pero tampoco me atrevo a decir que tengo un Tour en las piernas. Como mínimo sé que puedo intentar ganarlo. Por ahora, mi futuro todavía no está definido porque aquí prefiero centrarme en la carrera. Pero no tardaré en comunicarlo.

Por lo tanto, lo que Landa tiene claro es que en el 2018 no retornará a la prueba como ayudante de Froome, ni de nadie.

No voy a hacer ningún movimiento esta última semana que pueda perjudicarlo porque Chris es un compañero y no un rival, pero ojalá que los dos pudiéramos estar en el podio de París,

agrega el corredor vasco.