Gemma Mengual anuncia su boda: "Estamos muy ilusionados"

Un año después de anunciar su retirada, una de las mejores deportistas de la historia de España ha desvelado que se casará el próximo 24 de marzo con su novio, Enric Martín, y padre de sus dos hijos, Nil (6) y Joe (4). Ellos son el motor de su vida y por quienes dejó la natación sincronizada.

Según publica Informalia, "Nos hace mucha ilusión que nuestros hijos, Nil y Joe, lleven los anillos y participen en toda la ceremonia. Ellos piensan en la fiesta, en el pastel... Se imaginan un fiestón" ha contado Gemma Mengual (40) sobre la ceremonia a la revista ¡Hola!.

Durante su charla con el medio, la ex nadadora ha desvelado algunos detalles del enlace: "Será muy a nuestro estilo, no será nada convencional ni clásica", confiesa emocionada por el paso que está apunto de dar con Enric.

Aunque sí adelantó que después de la boda celebrarán una fiesta todavía más grande, Gemma no se mojó sobre quién diseñará su vestido: "Tengo varias ideas en la cabeza sobre el vestido, pero aún no he elegido. Tengo que hablar con las diseñadoras para decirles lo que he pensado y ver hacia donde tiro. Quiero ir como soy yo, no verme disfrazada".

Gemma también se refirió a la idea de formar una familia numerosa: "Nos plantamos. Es ahora cuando empezamos a disfrutar de ellos y a llevar una vida más relajada. Además, el cuerpo ya no me lo pide, con todos los proyectos que tenemos sería muy difícil", ha afirmado la catalana.

Tras su retirada, Mengual colabora con el equipo nacional de natación sincronizada y dirige varios restaurantes que tiene junto a su amigo Saullo Miralles. Por si fuera poco, la ganadora de dos medallas olímpicas ha asegurado que quiere dar sus primeros pasos en el mundo de la moda como diseñadora.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/357039.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>