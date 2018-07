El hombre robándole una pelota de béisbol a un niño no es lo que parece

Un vídeo de solo 14 segundos hizo durante unas horas que un aficionado a los Chicago Cubs fuera tildado de villano.

Las imágenes correspondían a un partido de béisbol en el que un jugador lanzaba una pelota a la grada para los aficionados.

La bola iba en dirección hacia un niño que estaba con su madre, pero se le escurrió y fue a parar a los asientos traseros.

Allí un hombre agarró la pelota y se la entregó a su mujer. El niño terminaba el vídeo con una sonrisa agridulce, parecía decepcionado, pero la realidad era otra distinta, según lavanguardia.

Ese breve clip corrió como la espuma por Twitter. Se viralizó tanto que numerosos medios de comunicación de todo el mundo nos hicimos eco de la historia.

Al igual que en las películas americanas, todo terminaba con una especie de final feliz porque los Chicago Cubs, al finalizar el partido, le dieron al niño una pelota firmada por una de sus estrellas.

El crío se iba del estadio con un premio mucho más valioso que el hombre tildado de villano, al que no han parado de lloverle los insultos y las amenazas. Aunque la realidad se ha acabado imponiendo con los testigos que han salido en su defensa.

