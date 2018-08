Pedro García Aguado pega un un zasca a Pedro Sánchez: "Esta sí que no, macho"

Pedro García Aguado, el exwaterpolista conocido por presentar el programa de Cuatro, Hermano Mayor, ha vuelto a arremeter con dureza contra Pedro Sánchez.

Le da Pedro al otro Pedro y muy duro, y en esta ocasión por la forma en que el presidente socialista ha corrido a felicitar a Carolina Marín, nuestra inmensa campeona de Bádminton.

¡¡🏸💪🇪🇸 @CarolinaMarin hace historia en #Bádminton !! Enhorabuena por este tercer título mundial #Nanjing2018. El esfuerzo y la constancia tiene recompensa. Estamos orgullosos de nuestro deporte.

¡¡GRANDE, MUY GRANDE, CARO!! pic.twitter.com/0YhVrDyGk1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de agosto de 2018

Un mensaje que no ha gustado nada a García Aguado, que ha decidido arremeter contra Sánchez: "No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!!".

No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!! https://t.co/t9WrFu4Gd4 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 5 de agosto de 2018

No es la primera vez que el exwaterpolista —cercano a Ciudadanos— ataca a Pedro Sánchez, según recoge huffingtonpost.

"He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo", le dijo al presidente después de un tuit sobre las pensiones.

