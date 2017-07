[VÍDEO] La magia de Roger Federer ante Milos Raonic en Wimbledon

Roger Federer sigue viviendo un año alucinante. Tras no jugar por seis meses por una lesión, el suizo volvió a lo grande y es el máximo favorito a ganar Wimbledon luego de las caídas de Andy Murray, el Nº 1 del mundo y defensor del título, y de Novak Djokovic. El suizo derrotó al canadiense Milos Raonic por un inapelable 6-4, 6-2 y 7-6(4) y se metió en las semifinales en All England, en las que se enfrentará al checo Tomas Berdych, verdugo de Nole, que se retiró por lesión en el segundo set.

Federer barrió a Raonic, quien hace un año lo había vencido en las semifinales de Wimbledon y se lució con algunos puntos de su mejor repertorio. Su camino en All England no tiene grietas: el suizo ya está en semifinales y aún no cedió ni siquiera un set, según recoge Infobae.--Los mejores puntos de Roger Federer ante Milos Raonic en Wimbledon: la magia del suizo y el tiro que demostró que es humano--.

Roger jugará el viernes ante Berdych en busca de un lugar en la gran definición del domingo, en la que, de ganar pasado mañana, se medirá ante el estadounidense Sam Querrey o el croata Marin Cilic, dos sorpresivos semifinalistas que buscan jugar por primera vez la final del tercer Grand Slam del año.