El emotivo adiós de Toni Nadal como entrenador de Rafa con raquetazo de propina a los políticos fanáticos que "odian al que piensa diferente"

Toni Nadal deja de entrenar a su sobrino Rafa. Después de 27 años juntos (y un palmarés de 75 títulos) el entrenador más laureado de la historia del tenis expresa en una carta publicada El País sus sentimientos:

Doy por concluida una feliz etapa de 27 años que se inició el día en que el hijo de mi hermano Sebastián entró en mi pista de tenis con tan solo tres años.

Toni asegura en su misiva lo exigente que ha sido con el tenista español, hasta convertirlo en un gran campeón:

He sido más molesto que apacible y más exigente que dado al halago. Le he procurado más un punto de insatisfacción que de beneplácito y le he trasladado siempre a él toda la responsabilidad

Toni Nadal le hace un 'ace' con argumentos a los independentistas sediciosos

Para su ya ex entrenador, vivimos a día de hoy en una sociedad muy fanatizada. Y en este punto, se atreve a meter un estacazo a aquellos que odian al que piensa diferente.

Sabiendo lo claro y contundente que se ha mostrado su sobrino Rafa respecto al 'proceso' independentista catalán, no sería de extrañar que llevase un mensaje implícito a algunos políticos como Carles Puigdemont y el resto de la banda.Tampoco sería el primero--'Ace' de Toni Nadal a Puigdemont, Junqueras y compañía: "No tienen razón: Mallorca no es solo de los mallorquines, al igual que Cataluña no es solo de los catalanes"--

Él lo expresa así:

Vivimos en una sociedad en la que el fanatismo dominante, en política sobre todo, pero en el resto de los ámbitos también, nos lleva a dar sólo por bueno nuestro punto de vista y a despreciar, infravalorar y hasta odiar, al que piensa o siente distinto a nosotros.

Mi apoyo al FC Barcelona, para no moverme del ámbito deportivo, no me lleva a ensalzar exageradamente todas sus actuaciones, como tampoco a vilipendiar a la torera todas las del Real Madrid.

Se muestra agradecido, en general, a los medios y a los periodistas:

No han caído en la práctica del desprestigio cuando las cosas se le han complicado a Rafael. Hemos sentido mucho más el aliento y la comprensión por parte de los medios que la intención de hacer leña del árbol caído cuando hemos atravesado crisis en el juego o cuando hemos sufrido por las lesiones.

Y cómo no, sus últimas palabras son para su sobrino, Rafa Nadal: