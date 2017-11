Alba Carrillo recibe 'un raquetazo' de Feliciano López

La guerra entre la modelo y el tenista parecía estar en punto muerto pero éste ha compartido un mensaje a través de las redes sociales que, aunque no lleva destinatarios, parece señalar directamente a su ex: "Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria y veremos si dentro de unos años me generan interés". Eso sí, ya no hay ni rastro del mensaje.

Según publica Informalia, y es que sólo faltan unas pocas semanas para que Feliciano López (36) y Alba Carrillo (31) se vean las caras en un juzgado. Su divorcio no está aún cerrado por la imposibilidad de llegar a un acuerdo de reparto amistoso y será un juez quien decida por ellos. Además, se rumoreó que el tenista había denunciado a su ex mujer por todas las declaraciones que ella y su madre había realizado sobre su intimidad y la de su familia, aunque esto nunca se llegó a confirmar. El mensaje publicado por Feliciano en Twitter puede arrojar algo de luz al asunto aunque éste ha sido borrado y ya no hay ni rastro de él.

Por su parte, Alba no se ha dado por aludida. Asegura que eso no ha salido del puño de su ex marido ("se lo habrá dictado Vargas Llosa") y no cree que estuviera pensando en ella cuando lo escribió: "¿Dónde pone que es para mí?".

No obstante, Feliciano es ahora la menor de las preocupaciones de la modelo. El padre de su hijo, Fonsi Nieto (38), la ha demandado para solicitar la custodia del niño y ella ha decidido guardar silencio hasta que todo se resuelva: "Al final, el conflicto con Feli es cuestión de dinero y de orgullo, pero con Fonsi se trata de una personita que es la más importante de mi vida y por ella me lo trago todo y me callo. No es un momento fácil para mí", aseguró este lunes en Sálvame.

