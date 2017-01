Pipa Higuaín y la maciza modelo deja al ex del Real Madrid con el culo al aire en Facebook

Las redes las carga el diablo. El delantero argentino Gonzalo Higuaín levantó a Nápoles en armas, tras su fichaje por Juventus en el mercado veraniego y ahora ha puesto Italia patas arriba con su relación con la modelo de 18 años Antonella Fiordelisi.

La maciza no se ha cortado ni un pelo y ha desvelado en Iternet que Higuaín le pide fotos de su culo en Instagram: "Qué enfermo".

Acto seguido se dedicó a publicar en la red social las conversaciones subidas de tono con el argentino.

Importante es aclarar que la chica suele subir imágenes de sí misma con poca ropa y de espaldas. Vamos, con el culo en pompa. Un mensaje que corrió como la pólvora en las redes sociales, provocando multitud de críticas para el atacante de 29 años y el consiguiente enfado (y algo más) de Lara Wechsler su última novia y pareja con la que aterrizó el pasado verano a Turín.

Antonella, sin embargo, luego matizó sus palabras respecto a Higuaín, al afirmar en modo de aclaración que "con Higuaín hablamos un par de veces por Instagram.

El caso es que aparte de “vender” de mala manera a su presunto ligue, Antonella se ha metido en un lío.

Además de recibir numerosas críticas por presumir de su relación privada con el futbolista en público, también se ha visto obligada a pedir perdón en Facebook por publicar estos mensajes:

“Con Higuaín hablé un par de veces por Instagram. La nuestra fue una conversación juguetona y divertida. No es un enfermo. No está loco, conmigo se comportó de manera cortés. Le pido disculpas, no era mi intención ofenderle ni crear cotilleos inexistentes, sólo era una broma”.