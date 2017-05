Zinedine Zidane: "El equipo absorbió mi filosofía y la interiorizó..."

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, compareció ante los medios en Valdebebas en la previa del encuentro que los blancos juegan este domingo 14 de mayo de 2017 contra el Sevilla (20:00 horas, beIN Sports).

El francés, que no quiere que la final de Cardiff desvíe la atención del partido de este domingo, anunció que Pepe no irá convocado y elogió a Benzema: "Me interesa más cómo se asocia. Para los goles tenemos a Cristiano, Morata...".

Último partido en el Bernabéu: “Es otra ocasión para nosotros de sumar y seguir con lo que estamos haciendo. Creo que el público se merece todo eso. Ellos van a estar con nosotros hasta el último minuto. Es una ocasión para nosotros de sumar. Es un partido igual de decisivo que los demás y vamos a intentar hacer todo lo posible por sumar los tres puntos”.

¿Se siente mejor que hace un año y medio, cuando empezó? “Menos mal que me siento mejor después de un año. Es lógico. Creo que sólo el trabajo te puede mejorar en todo, la vida es así, si trabajas puedes lograr cosas. A mí me enseñaron eso. Y trato de hacerlo. Como hago lo que me gusta, toda la vida, estoy mejor. Cada día más a gusto. Luego, en detalles no te puedo decir. Estoy mejorando en todo. Pero esto no significa nada. Sabes dónde estoy y lo único que vale aquí es hacer lo posible por ganar”.

¿Todo depende de un detalle? “Sí y lo sabes. En el fútbol son detalles. Hasta ahora lo hicimos fenomenal. Estamos muy bien en LaLiga, en la final de la Champions, pero no significa nada porque no hemos ganado nada. Nos quedan tres finales de Liga y vamos a intentar empezar por la primera, que es mañana y pensar sólo en el partido de mañana. Lo que queremos y pedimos a la afición es lo mismo. Hasta ahora han estado fenomenal. Vamos a necesitar eso, la ayuda de todos los que quieren a este Madrid y nada más. Fuera se habla mucho y nosotros no queremos desviar nuestra mente. La mente sólo en el partido de mañana”.

Duelo por el Balón de Oro Buffon-Cristiano: “Como todos los debates. Cada uno puede opinar. Sabes lo que pienso, nada más”.

Pepe: “Su trayectoria ha sido tremenda, espectacular en este club. Ha pasado 10 años donde ha hecho cosas fantásticas. No te puedo decir qué pasará el próximo año. Me concentro en mañana. Pepe no va a estar mañana porque se ha resentido de la molestia en la costilla. Se entrena con nosotros pero no está bien para jugar”.

¿El Sevilla es el rival más difícil? “Los tres partidos son muy difíciles, el primero el de mañana ante el Sevilla. Siempre han estado encima en la tabla y es un equipo muy bueno. Los tres partidos serán complicados. Vimos lo que está haciendo el Celta, lo está haciendo muy bien. Y el Málaga está un impresionante momento de forma”.

¿Jugar partidos tan decisivos puede agotar psicológicamente? “No, para nada, estamos bien físicamente, con el estrés, anímicamente, nada“.

Dice Mata que gestionar los egos importa más que la táctica. ¿Tiene razón? “Más que egos se habla de personas. Tiene razón. Para mí es lo más bonito. Manejar a este grupo y hacerlo bien. Más que la táctica y estas cosas. Todo es importante, pero manejar a personas es más importante”.

Benzema: Me alegro por él, por todo lo que se dijo de él... Yo no he esperado al partido del Atlético para ver lo que es Karim. Le conozco desde hace tiempo y sé qué gran jugador es. Se le pide que haga muchos goles, pero me interesa más lo que hace con sus compañeros, cómo se asocia... Porque para meter muchos goles tenemos a Cristiano, a Morata...".

¿Plan A hasta el final de Liga? "Voy a hacer un equipo ante el Sevilla. Voy a pensar en ese equipo. El miércoles seguramente habrá cambios en Vigo".

Cómo explicar la filosofía de Zidane: " No es solo mi trabajo. Tengo un staff increíble. Me aportan su saber hacer. Esto se transmite a los jugadores y ellos lo han absorbido desde el principio. Para mi cuenta el trabajo de todos. Hay mucho trabajo detrás. Había un mensaje al principio de temporada, que queremos jugar al fútbol. Siempre me ha gustado. Pero también hay que defender sin balón. Todas estas consignas las han interiorizado. Bravo por su profesionalidad. No es solo cosa del entrenador. Hay mucha gente detrás del proyecto.

El doblete, más cerca que nunca.: "Tal vez tengamos más posibilidades que nunca. Sólo cuatro partidos. Al principio de curso eran cincuenta. Todavía no hemos ganado nada. Hay que seguir con nuestro trabajo. Mantener este camino y la intensidad. Siempre habrá altibajos en un partido, pero hemos sido bastante constantes. Estamos muy cerca del objetivo".

AMPLIACIÓN A 2020

La historia de Zinedine Zidane en el banquillo de los merengues no está cerca de terminar, al menos no para el cuadro español ya que Florentino Pérez, presidente del equipo, está dispuesto a renovar al francés como entrenador de este equipo, siempre y cuando, el Campeón de Mundo quiera seguir con la institución.

Según Marca, diario español, ya se ha hecho la propuesta formal al ex futbolista, misma que se le presentó en las reuniones de trabajo donde se ha tocado el tema de la permanencia de 'Zizou', además de externar el deseo para que Zidane sea un referente del equipo por mucho tiempo.

