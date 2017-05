Isco Alarcón: "Que no se preocupe la afición; me quedo en el Real Madrid"

El Barça no da por perdido al malagueño Isco Alarcón. Josep Maria Bartomeu quiere que el jugador del Real Madrid sea el fichaje del verano y pese a que el centrocampista ya no está por la labor de salir del conjunto blanco tras la renovada confianza de Zinedine Zidane en sus posibilidades como titular.

La entidad catalana le ha hecho llegar un último ofrecimiento al talentoso jugador para que salga este verano del Real Madrid, pero nada de nada.

Isco, nada más terminar el partido contra el Málaga, este 21 de mayo de 2017, y proclarmarse el Real Madrid campeón de Liga, lo ha dejado claro:

Su continuidad: "Que no se preocupe la afición del Real Madrid: Me quedo”.

Isco gana la Liga en su casa: "Hemos sido el equipo más regular, es un sueño ganar la Liga en casa. Se ha hecho esperar cuatro temporadas pero es un sueño ganarlo aquí con mi gente. Estaré agradecido por el cariño que me han dado los malaguistas y madridistas".

Recibimiento en Málaga: "Las veces que he venido aquí con el Madrid, he tenido mucho cariño. Saben que soy un malaguista más".

Momentos difíciles: "Sí fue complicado al principio, pero me he mantenido fuerte psicológicamente y he recibido el apoyo de todos". Agradecimientos para todos, somos un equipo, los que han jugado más o menos, las rotaciones. Somos una piña y la clave ha sido que todos estábamos metidos".

La oferta a la desesperada que prepara el Barça por Isco Alarcón

Los azulgranas están dispuestos a convertir a Isco en el jugador español mejor pagado de la plantilla del Barça por encima incluso de Gerard Piqué, Sergio Busquets y Andrés Iniesta, algo que se habría consensuado con los pesos pesados del vestuario.

