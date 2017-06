Zidane se lleva más prima que los jugadores: 40 M€ en total

El doblete logrado por el Real Madrid tras la consecución de la Liga y la Champions trae un buen regalo para la plantilla al completo. El club blanco repartirá en total 40 millones de euros.

Cada jugador se llevará 1,5 millones, una buena cifra después de la gran temporada del club madrileño. Habría 36 millones (1,5 por cabeza) entre los 24 jugadores de la primera plantilla. Los que salen mejor parados son el cuerpo técnico. Para Zidane sería 2 M€ y otros 2 a repartir entre el resto del cuerpo técnico y los once canteranos disponibles para la Champions.

El Madrid, por disputar toda la competición Champions, llegar hasta la final y ganarla ha recolectado 75 millones en premios. El presidente Florentino Pérez se llevará su parte, y premiará al resto de los empleados del club con una paga extra.

LA SALIDA DE MORATA

Si hay una situación que puede haber dado un vueco absoluto en las últimas horas en cuanto a la actualidad del Real Madrid, es la de Álvaro Morata.

El canterano madridista parecía estar en la lista de bajas seguras de cara a la próxima campaña, pero la consecución de la Duodécima y el convencimiento de toda la plantilla de que los éxitos actuales han llegado gracias al espíritu de equipo, la solidaridad y la participación de todos impuesta por Zidane le hacen replantearse su futuro. Ahora ya no tiene tan claro marcharse.

Morata fue bastante elocuente sobre el césped del Estadio del Milenio de Cardiff, minutos después de ganar la Champions:

"Estaría loco si no quisiera quedarme. No sé, no depende tanto de mí. Soy feliz aquí, mi sueño es estar aquí, acabamos de ganar la Champions y no pienso en otra cosa que celebrarlo. ¿decepcionado? Cómo voy a estarlo si hemos ganado la Champions. Qué va, es la hostia. Sería egoísta por todos lados. Tenemos partidos de la selección, después ya veremos. Va a ser un verano precioso, me caso, he ganado dos títulos... Y a pensar en otras cosas".