Las tres ofertas italianas que tiene Pepe sobre la mesa

El futuro del portugués Pepe todavía sigue en el aire. Ya es libre de elegir su destino y parece que ya ha descartado dos posibilidades: no jugará en la liga española vistiendo otra camiseta que no sea la del Real Madrid y no irá al fútbol chino. El central quiere seguir compitiendo al máximo nivel y parece que Italia le puede dar lo que necesita.

Hasta tres ofertas tiene sobre la mesa el central portugués para dejar la liga española y marcharse a la italiana. Pepe sigue siendo considerado uno de los mejores defensas del mundo y por ello tres de los grandes proyectos del resucitado fútbol italiano han pensado en el internacional portugués.

Leer noticia completa en Don Balón