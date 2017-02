Pep Guardiola tiene en marcha una puñalada contra el Real Madrid

Pep Guardiola ya tiene en marcha una puñalada en toda regla contra el Real Madrid.

El ex técnico azulgana quiere llevarse a una de las grandes perlas del filial madridista, Óscar Rodríguez, y ya ha dado las instrucciones pertinentes para que su actual club, el Manchester City, ponga en marcha toda su maquinaria para cerrar el fichaje de este talentoso futbolista.

Se trata de un jugador con un perfil muy interesante para los esquemas futbolísticos del ex entrenador del Barça, quien está convencido de que podrá aprovechar todo su potencial en la Premier.

De acuerdo con el portal okdiario.com, el interés del Manchester City en este jugador viene de lejos y se ha redoblado con la presencia de Guardiola al mando del primer equipo.

El entrenador del Manchester City habló en rueda de prensa del futuro de Agüero y del supuesto interés del Real Madrid por contratarle: "¿Agüero al Madrid? No hay duda de que Agüero es un jugador con grandes cualidades. No hay duda de que soy muy feliz con lo que está haciendo".

Ante la insistencia de los periodistas, el técnico catalán añadió: "Los grandes clubes necesitan gran delantero. Álvaro Morata en el Real Madrid tampoco juega. Agüero sigue siendo uno de los jugadores más importantes en nuestro equipo. Agüero es de los mejores de nuestra plantilla".

Guardiola también fue preguntado por Ronaldinho, que había asegurado por la mañana que Pep le había querido para su Barça. El entrenador del City no puso muy buena cara al periodista, pero tras unos segundos pensando, le contestó: "Ronaldinho fue un jugador espectacular y cuando me reuní con él la primera vez hablamos sobre si quería seguir y quería estar (en el Barcelona) y él ya había decidido que se quería marchar". Aun así, el periodista insistió ("Habló de una decisión familiar"), por lo que Guardiola fue tajante: "Si lo ha dicho él... ¿Por qué no creerle?".

Guardiola también repasó otros temas de actualidad:

Competencia entre Bravo y Willy: "He hablado con Claudio. La portería es una posición donde se rota menos, pero la confianza en mis tres porteros sigue intacta. El que intuya que es mejor seguirá jugando. Todos los buenos equipos tienen dos buenos porteros. No he decidido quién jugará. Sentía que Willy debía jugar el otro día. Claudio lo entendió, es muy profesional".

Yaya Touré: "Tiene una cualidad que es muy difícil de encontrar hoy: ama el fútbol. En ese sentido es como un amateur".

Llegada de Gabriel Jesús: "Tiene 19 años pero se ha adaptado muy rápido. En los tres partidos que ha jugado nos ha demostrado muchísimas cosas. Me encantan los jugadores que bajan a defender y muestran deseo por recuperar el balón".

Swansea: "Estoy muy impresionado con el nivel que tienen. He intentado descubrir cómo podemos atacarles. He comprobado la mano de Paul Clement. Son muy organizados, no hay espacio en el medio del campo. Tiene buen contraataque".

