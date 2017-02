Dani Alves: "Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase"

Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo... Lo repito para que quede claro. Respeto mucho a Cristiano Ronaldo, padre de Cristiano Jr., hijo de Dolores y de José, que Dios lo tenga en su gloria. Cuando dije de él que al ser demasiado protagonista, cuando ganas vas a destacar pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije de un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi o Neymar. Pero no tiene nada de dañina mi reflexión. La prensa lo vendió de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro de 2015. Yo no necesito hablar de nadie para salir en los periódicos".