La CNMV alerta de 18 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Italia, Suecia, Luxemburgo y Malta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de 18 entidades que no pueden prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Suecia, Luxemburgo y Malta.

En concreto, señala que las entidades Money Matcher (www.moneymatcherclaims.co.uk), IBA Markets/International Brokers Association Marketfca (www.ibamarkets.com), Campton Capital Partners (www.camptoncapitalpartners.com), Graceful Motors (www.gracefulmotors.co.uk), Einstein Transfer (www.einsteintransfer.com), Penflow (www.penflow.net), Finance 2All (www.finance2all.com) y Capital Bridging Finance No.1 (www.capitalfinanceno1.com) no están registradas en el supervisor británico, por lo que no pueden prestar servicios de inversión. El organismo que preside Sebastián Albella también alerta de que las entidades www.profitmaximizer.com, DSMG Europe Ridge Eood (www.binarybrokerz.com), Evolution Trade/Revolution Markets (italiawww.exxonfx.com), International Partners y GMI BQ (www.gmibanque.com) tampoco están registradas en el supervisor italiano, por lo que no pueden prestar servicios de inversión.

La SFSA sueca realiza las mismas advertencias sobre las entidades Tokachi Group (www.tokachigroup.com), Lexus Group (www.lexusgroup.com), Nikko-desjardins Asset Management (www.nikkoholdings.com) y los supervisores de Luxemburgo y Malta sobre Sfilbank (www.sfilbank.com) y Coinspace (http://www.coinspace.eu/), respectivamente. El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La CNMV recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.