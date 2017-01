El PSOE pide que Báñez comparezca en el Congreso para explicar el déficit de la Seguridad Social

El Grupo Socialista ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que explique en la comisión del ramo del Congreso la estimación de cierre de las cuentas de la Seguridad Social en 2016.

Los socialistas también piden la comparecencia de Báñez en la Cámara Baja para que dé detalles sobre las medidas a adoptar "a corto, medio y largo plazo a fin de sanear el déficit que se va a producir". El Ministerio de Empleo conocerá el próximo jueves los datos provisionales de cierre de las cuentas del sistema en 2016.

En un comunicado, la portavoz socialista de la comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha explicado que la petición de comparecencia de Báñez se debe a que la recaudación por cotizaciones sociales ha quedado 15.000 millones por debajo de lo previsto por el Gobierno al recaudarse 102.000 millones de euros. Según Perea, es "una estrategia perfectamente diseñada desde que la reforma laboral del 2012 precarizó el mercado laboral y seguida por la reforma de las pensiones".

"No es neutro, ni baladí, ni casual que el Gobierno, en vez de buscar alternativas para de solventar el desequilibrio de la Seguridad Social haya hecho dejación de sus obligaciones y, en ocasiones, haya contribuido a su inestabilidad con políticas regresivas en ingresos", ha agregado Perea, tras calificar de "obscena" la "autocomplacencia" del Gobierno con la situación de la Seguridad Social. En este sentido, ha criticado que "un ejercicio más, el Gobierno elaboró para 2016 unos presupuestos de ingresos para la Seguridad Social que sabía que no alcanzaría, porque a pesar de las noticias de creación de empleo, éste es sabido no es suficiente para generar recursos para el pago de las pensiones".

LOS PENSIONISTAS PIERDEN PODER ADQUISITIVO La diputada socialista ha afirmado que durante los cinco años de Gobierno del PP hay otras medidas que han afectado a la sostenibilidad del sistema, como "la práctica congelación del SMI, la precarización en las condiciones laborales, la desaparición de la cotización a los trabajadores desempleados entre 52 y 55 años, becarios o cuidadores profesionales, o la irregularidad en la imputación de los costes de las políticas activas de empleo al Presupuesto de la Seguridad Social".

A su juicio, se trata de "una caterva de políticas nefastas que han producido la pauperización del sistema", a lo que se suma que los pensionistas españoles perderán en los próximos 10 años "un 20% en su poder adquisitivo".