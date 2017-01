La OCU y Facua denuncian que los bancos intentan no devolver lo cobrado por cláusulas suelo

La OCU y Facua han denunciado que los bancos están realizando ofertas a los clientes afectados por las cláusulas suelo en su hipotecas para evitar devolver todo el dinero cobrado de más por estos límites a la caída histórica del Euríbor. Facua-Consumidores en Acción ha alertado de ofertas "envenenadas". "Era más que previsible que las mismas entidades que engañaron a millones de consumidores con sus hipotecas trampa volverían a intentarlo pese a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deja claro que los bancos tienen que devolver absolutamente todo lo que cobraron de más", ha reprobado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Sánchez ha subrayado que algunas entidades están proponiendo a algunos clientes que firmen documentos por los que renunciarían a acudir a los tribunales a cambio de recuperar sólo una parte del dinero defraudado. "Incluso hay casos en los que la única oferta es eliminar el suelo sin devolver absolutamente nada", ha denunciado.

Facua ha anunciado que tiene abiertas ya más de 2.000 causas en defensa de usuarios que reclaman la devolución de lo cobrado con la cláusula suelo y también los gastos de formalización de las hipotecas que los bancos les obligaron a pagar. NO CAMBIAR CLAUSULAS SUELO POR UNA HIPOTECA A TIPO FIJO. Por su parte, la OCU ha advertido de que algunas entidades están ofreciendo a los clientes afectados por las cláusulas suelo en las hipotecas cambiar el préstamo variable con suelo por un préstamo a tipo fijo. La organización aconseja a los consumidores afectados que no acepten este tipo de pactos, en los que se suelen incluir la renuncia a emprender acciones legales, "con la intención de cerrarle la puerta a reclamar las cantidades pagadas de más". OCU recomienda también no firmar préstamos a tipo variable con un tipo inicial más alto en los primeros años. "Con ellos, el consumidor tampoco podrá disfrutar del ventajoso escenario actual", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que los tipos de interés seguirán bajos en el corto plazo, si bien cree conveniente avisar de que el Euríbor y, por tanto, las cuotas, subirán en el medio y largo plazo. Por ello, aconseja a los que contraten un préstamo a tipo de interés variable que cuenten con un margen de ahorro o de ingresos "suficiente" para afrontar las subidas de cuota que casi "con toda certeza" se producirá a lo largo de la vida del préstamo.