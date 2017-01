La riqueza de las familias aumenta un 3,3% en el tercer trimestre, hasta los 1,21 billones

La riqueza financiera neta de las familias españolas se situó en 1.219.421 millones de euros en el tercer trimestre de 2016, lo que supone un aumento del 3,3% respecto al mismo periodo de 2015 y ya equivale al 110,4% del PIB, 0,4 puntos porcentuales menos que hasta septiembre de 2015, según datos del Banco de España publicados este lunes.

De esta forma, la riqueza de los hogares se mantiene por encima de los niveles previos a la crisis económica, ya que en el primer semestre de 2007, justo antes del comienzo de la recesión, rozaba el billón de euros. Esto pone de manifiesto que las familias han aprovechado los años de crisis para reducir su deuda y elevar su riqueza.

Por su parte, la deuda de los hogares se situó al finalizar el tercer trimestre en 772.515 millones de euros, un 1,5% menos respecto al anterior trimestre y también un 1,7% inferior a la de un año antes. La deuda de los hogares no ha dejado de caer desde el año 2010, coincidiendo con los años más duros de la crisis económica.

Los activos financieros totales de las familias, antes de descontar la deuda que poseen, alcanzaron los 1,99 billones de euros entre julio y septiembre, un 1,3% más que en el tercer trimestre de 2015.

MENOS DINERO EN DEPOSITOS PERO MAS EN ACCIONES.

Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se encontraba en el tercer trimestre de 2016 en efectivo y depósitos (el 42,7% del total), seguido de acciones y fondos de inversión (36%) y seguros y fondos de pensiones (17,5%).

En concreto, de la riqueza total de las familias en el tercer trimestre, la mayor parte de sus ahorros se encontraba en efectivo y depósitos, 850.965 millones de euros, cantidad superior en un 0,4% a la del tercer trimestre de 2015.

En acciones y participaciones en fondos de inversión, los hogares españoles atesoraban un total de 715.291 millones de euros, un 0,2% más que en el mismo periodo de 2015.

En seguros y pensiones, que sumaron 348.625 millones de euros, las familias han aumentado un 6,2% su participación, mientras que en otros activos, con 37.086 millones de euros, la bajaron un 9,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

LA MAYOR PARTE DE LA DEUDA, EN PRESTAMOS.

Por el lado de la deuda, de los 772.515 millones de euros que debían las familias españolas a cierre del tercer trimestre, la mayoría de estos pasivos eran préstamos, por importe de 719.868 millones de euros, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro del total de créditos, los que tienen un vencimiento a corto plazo descendieron un 1,9% interanual, hasta 26.473 millones de euros, así como los créditos a largo plazo, que se redujeron un 2%, hasta 693.395 millones, si bien siguieron copando la mayor parte de la deuda de los hogares.

Por su parte, la deuda bruta de las sociedades no financieras y de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) alcanzó 1,84 billones de euros al final del tercer trimestre de 2016, el 167,5% del PIB y 8,9 puntos porcentuales por debajo de la ratio registrada un año antes. Por sectores institucionales, la deuda (no consolidada) representó en el mismo periodo un 102,3% del PIB en las sociedades no financieras (si se excluyeran los préstamos interempresariales, la ratio sería un 83,5%) y un 65,2% en los hogares e ISFLSH.

El organismo presidido por Luis María Linde también informa de que hasta el tercer trimestre de 2016 y en términos acumulados de cuatro trimestres, las operaciones financieras netas de los sectores residentes presentaron un superávit de 26.000 millones, equivalente al 2,4% del PIB, por encima del 2% observado en el mismo trimestre del año anterior.