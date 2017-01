UGT insiste en que los Presupuestos para 2017 tengan como prioridad el desempleo, la pobreza y la desigualdad

UGT ha insistido, tras la aprobación del plan presupuestario por parte de la Comisión Europea, en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tienen que tener como objetivo "prioritario" la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

En un comunicado, el sindicato ha recordado al Gobierno que el cumplimiento del déficit no se debe traducir en nuevos recortes, ya que "el compromiso debe ser con las personas", por lo que ha instado a que se acabe de "inmediato" con las políticas de austeridad que han agravado "sistemáticamente" los efectos de la crisis. UGT también ha pedido revisar la senda de estabilización presupuestaria "para hacerla compatible con las necesidades de España" y ha subrayado que España requiere una rebaja de los niveles de déficit y de nuevos plazos que sean compatibles con el crecimiento sostenible, la creación de empleo digno y la recuperación de derechos y servicios públicos destruidos durante la crisis. En este contexto, el sindicato ha recordado que el crecimiento económico no se traslada a los ciudadanos y que este es dependiente de actividades y factores estacionales y tradicionales, ya que es "muy vulnerable a los vaivenes del ciclo económico internacional". Para UGT, "la recaudación es una apuesta por la mejora". El sindicato considera que sin ingresos públicos suficientes no se podrá reducir el déficit de manera estable, sostener el Estado de Bienestar ni habrá servicios públicos de calidad. "España necesita recaudar más y hacerlo de manera más justa", ha recordado el sindicato, tras señalar que se tienen que repartir los esfuerzos "mejor", aumentando la progresividad global del sistema para que "paguen más los que más tienen". Así, UGT ha instado a que las fuerzas políticas abran un debate "inmediato" sobre fiscalidad y ha demandado al Gobierno que establezca una comunicación directa y "significativa" sobre el semestre europeo en el marco del diálogo social.