El Ibex 35 no logra escapar del rojo (-0,09%) y se anota su tercera sesión consecutiva a la baja

El Ibex 35 no ha logrado escapar del terreno negativo y se ha dejado un leve 0,09% al cierre de mercado. El selectivo se ha anotado así su tercera caída consecutiva y se ha establecido en los 9.386 puntos. Sólo diez valores se han adentrado en terreno positivo. Arcelormittal ha despuntado un 2,5% y ha liderado las subidas. Lejos se han situado Bankinter y Acerinox, que han sumado un 1,2% y un 1,1%, respectivamente. Grandes valores como Telefónica, Banco Santander, Repsol y BBVA se han decantado por las ganancias, que han oscilado desde el 0,3% al 0,1%. DIA ha protagonizado la mayor caída de la sesión, al perder un 1,9%. Cellnex, Mediaset y ACS han registrado descensos del 1,2%. Ferrovial ha cedido un 1,1% y ha completado el 'top five' de las caídas. El Ibex se ha anotado así su segunda sesión consecutiva de 2017 por debajo de la cota de los 9.400 puntos. El resto de principales plazas de Europa no ha descrito una tendencia clara a un día de la primera reunión de tipos del BCE este año. Mientras que París ha cerrado con una leve caída del 0,2%, Londres y Francfort se han decantado por subidas del 0,3% y del 0,5%, respectivamente. En el mercado de divisas, el euro luchaba por reforzar posiciones respecto al dólar y la moneda única europea se intercambiaba por 1,0684 unidades al cierre de sesión.