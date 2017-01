La CNMV alerta de 31 chiringuitos en Reino Unido, Noruega, Luxemburgo, Francia, Italia y Dinamarca

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de 31 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Noruega, Luxemburgo, Francia, Italia y Dinamarca.

En concreto, ha advertido de once entidades que no están registradas en el supervisor británico y, por lo tanto, no pueden ofrecer servicios de inversión, al igual que sucede con dos entidades noruegas, dos luxemburguesas, diez francesas, tres italianas y una danesa.

Entre estas entidades se encuentra una denominada Rothschild Private Wealth sobre la que el supervisor advierte de que no tiene permiso para dar servicios de inversión en Reino Unido.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La CNMV recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.