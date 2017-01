El Ibex 35 rebota un 0,89% hasta los 9.387 puntos y logra alejarse de los soportes

El Ibex 35 ha subido este 24 de enero de 2017 un 0,89% hasta los 9.387 puntos logrando así cierto margen sobre el soporte de los 9.270 enteros.

Las bolsas del Viejo Continente giraron al alza después de que el Supremo británico determinase que el Parlamento debe autorizar la activación del Brexit, un movimiento que se ha mantenido al cierre.

Entre los valores más grandes del selectivo ha destacado BBVA con subidas del 2,97% hasta los 6,267 euros por título, apoyado por Santander que se ha revalorizado un 2,24% hasta los 5,16 euros.

A pesar de la vuelta de los avances, los expertos recomiendan no perder de vista los soportes de corto plazo, como son los 9.270 puntos del Ibex 35. La pérdida de este nivel traería caídas adicionales de al menos el 2%.

Las caídas de la víspera llevaron al selectivo a probar la solidez del soporte que presenta en los 9.270 puntos, que es el origen del último segmento al alza o último mínimo relativo ascendente dentro del rally alcista que nació a comienzos de diciembre desde la zona de los 8.500 puntos.

"Hasta este soporte de los 9.270 puntos aún podemos hablar de una simple consolidación, pero si se pierde se abriría paso la corrección que venimos advirtiendo hace semanas".

No obstante, la consolidación que vienen desarrollando las bolsas europeas a lo largo de las últimas tres semanas ha servido para que ya no exista una sobrecompra preocupante por lo que ya no nos sorprendería que en cualquier momento trate de retomarse la tendencia alcista que nació en los mínimos de diciembre".

Al margen, en el mercado de deuda, el Tesoro ha iniciado la venta de un bono sindicado denominado en euros y con vencimiento en abril de 2027. La demanda ya supera los 24.000 millones de euros.