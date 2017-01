Moscovici, sobre un colapso del euro: "Decepcionaremos a los que nos ven ya muertos"

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscivici, ha negado este jueves que el euro vaya a colapsar "ni en 18 meses, ni en10 años o ni 20 años" y ha asegurado que los países de la moneda única decepcionarán a aquellos que piensan que la moneda única desaparecerá en un futuro.

"Decepcionaremos a aquellos que nos ven ya muertos. Creo que debemos siempre reflejarnos en las palabras de Mark Twain: 'Las noticias sobre mi muerte han sido enormemente exageradas'", ha manifestado a su llegada a la reunión de ministros de Economúa y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).

El socialdemócrata francés ha sido preguntado por las palabras a la BBC de Ted Malloch, conocido como el embajador de Donald Trump en la UE, quien dijo que el euro "podría colapsar" en 18 meses. Moscovici ha defendido que la moneda única es un "importante factor de unidad" y que es necesario fortalecer, completar y profundizar la zona euro, una cuestión que abordará el Ejecutivo comunitario en el Libro Blanco que elaborará con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha evitado pronunciarse sobre las predicciones de Malloch, pero ha defendido que es necesario fortalecer la moneda única. "No estoy en el negocio de las predicciones, no soy un mago y no tengo una bola de cristal. Solo sé que necesitamos una unión monetaria más fuerte y es exactamente lo que he hecho", ha enfatizado después de decir que ha escuchado estas predicciones "durante cuatro años".

En cualquier caso, el holandés ha asegurado se ha "hecho a la idea" de que la UE estará "a solas en los últimos años". "Tal vez eso es lo que realmente necesita Europa para trabaja de una mejor forma y más productiva, para resolver sus propios problemas, para fortalecer su equilibrio económico, su propia situación de defensa. Todos estos asuntos dependen ahora de nosotros y puede ser bueno", ha confiado.