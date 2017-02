(Ampliación) Santander considera "muy rentable" el acuerdo con LaLiga

El director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander y vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha destacado la importancia que tiene para la entidad el patrocinio del fútbol y ha calificado de "muy rentable" el acuerdo con LaLiga.

Cendoya recordó que estuvieron "muy contentos" con la alianza en su momento de Banco Santander con la escudería Ferrari y con la Copa Libertadores de fútbol, con las que continúan.

"Tenemos ahora esa misma percepción en poco tiempo con LaLiga. Somos el Cristiano Ronaldo o el Iniesta o Messi de los bancos internacionales", comparó Cendoya.

Juan Manuel Cendoya dijo, no obstante, que el objetivo primero de Banco Santander era "asociarse" a una marca como LaLiga. "No tenemos ninguna prisa en mostrar resultados en número de clientes. Queremos ayudar a LaLiga en su expansión internacional. En breve, el 9 de febrero abriremos una oficina de LaLiga en México y somos la cuarta marca en España asociada al deporte", indicó.

NUEVOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL FUTBOL El director general de Comunicación de la entidad bancaria señaló que están "muy satisfechos" por la estrategia de patrocinio en los últimos diez años y que ésta ha sido "muy rentable", entre 3 y 5 veces el retorno de la inversión. "Aún es pronto, pero no damos cifras del contrato con LaLiga. Pero estamos cumpliendo 'de manera sobrada' las expectativas tanto en España como fuera de ella", indicó.

En este sentido, anunció que se lanzarán nuevos productos financieros relacionados con el fútbol, se llevará a cabo un concurso para ver qué aficionado es el que más sabe de LaLiga española, a imitación del de la Copa Libertadores, y el banco admitió que el retorno del patrocinio "es superior" incluso al que hicieron con Ferrari en la época de Fernando Alonso como piloto de la 'Scuderia'.

LOS CLUBES INGRESARAN 3.327 MILLONES ESTA TEMPORADA Los clubes de LaLiga ingresarán 3.327 millones de euros al final de la temporada 2016-17, un 59 por ciento más que en el curso 2011-12, y redujeron la deuda financiera bruta hasta los 3.274 millones en junio de 2016, según datos hechos públicos por la patronal de clubes en un desayuno informativo en la sede en Madrid de Banco Santander.

Además de Cendoya, al acto acudieron el presidente de LaLiga, Javier Tebas y el director general corporativo de dicho organismo, Javier Gómez, entre otros directivos de la entidad bancaria.

"Estamos en una etapa de saneamiento definitivo del fútbol español. Ya no hablamos de deuda, sino de creación de valor, de estrategia de futuro. Estamos creando una estrategia de crecimiento para competir con nuestros rivales, la Premier League, la Fórmula 1 y la NBA", comentó Javier Tebas en el acto.

Según los datos de LaLiga, los clubes de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 recaudarán 3.327 millones, repartidos entre 1.400 millones por los derechos de televisión, 769 por la venta de entradas, 565 por comercialización, 278 por los traspasos de jugadores, 110 en concepto de publicidad y 203 millones considerados como 'otros ingresos'.

Tebas destacó igualmente la rebaja de la deuda del fútbol desde la aplicación de las medidas de control económico, en abril de 2012, desde los 3.679 millones en la campaña 2011-12 a los 3.274, un 11 por ciento menos, que registraban el 30 de junio del pasado 2016.

Esta mejora las finanzas de los clubes se debe, en parte, a que el porcentaje de los sueldos de los futbolistas se ha reducido del 90 al 60 por ciento de los presupuestos de los clubes españoles. "El sector era inviable. Si nosotros manteníamos ese nivel muchos clubes habrían ido a la quiebra", indicó Tebas.

DEUDA "CASI CERO" CON LA AEAT EN 2020 Asimismo, la deuda con la Agencia Tributaria (AEAT) se ha reducido sensiblemente los 650 millones de enero de 2013 hasta los 184 que están previstos en junio de este 2017. La estimación de LaLiga es que ésta sea "casi cero", de tan sólo de 50 millones, en septiembre de 2020, lo que supondría una reducción de 600 millones en un período de 7 años.

"A día de hoy ningún club tiene embargo alguno con la AEAT porque todos tienen firmado un aplazamiento de la deuda o un convenio de acreedores. Si hay unos 20 clubes en concurso es porque tienen un calendario de pagos y no los pueden avanzar", argumentó el presidente de LaLiga, que subrayó que el fútbol profesional aporta un 30 por ciento (1.023 en 2015-16) de su cifra de negocio en impuestos para el Estado.

Tebas destacó que la deuda de los clubes "no sólo es asumible" sino que les permite invertir en reformas o construcción de nuevos estadios, caso del Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, que la capacidad de inversión estimada hasta el curso 2019-20 es superior a 250 millones y que se ha pasado de unas denuncias a los equipos de entre 30 y 40 millones por parte de los jugadores "a cero".

"Hace unos años los clubes se financiaban al 16 por ciento, y hoy, al 2,5 por ciento. En el ámbito de cifra de negocio nos comparamos con la Premier y en el de solvencia económica, con la Bundesliga. Me conformo con estar un 15 por ciento por debajo de la Premier en 2020", expresó el máximo responsable de la patronal de clubes.

Igualmente, confesó su deseo de que lleguen más inversores de países como Estados Unidos al fútbol español porque "son los que promueven la industria del deporte" y aseguró no sentirse amenazado por los multimillonarios contratos de los clubes de la Liga china.

"Uno o dos jugadores no te hacen un equipo. No hay retorno de la liga china porque ellos tienen un contrato de televisión de 300 millones de dólares y nosotros, de 1.700. Ya se han dado cuenta de que deben tomar medidas para el control del coste salarial y las inversiones. A corto plazo no me preocupa", afirmó.