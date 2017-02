Aena cumple dos años en Bolsa esquivando el Brexit y aspirando a superar los 1.000 millones de beneficio anual

Aena cumplirá este sábado 11 de febrero dos años en Bolsa, un periodo de tiempo en el que ha conseguido revalorizarse un 131% y esquivar las consecuencias del 'Brexit', lo que le permite aspirar a cerrar 2016 con un beneficio superior a los 1.000 millones de euros, según los analistas consultados por Europa Press.

En su segundo aniversario en el parqué, la compañía ha elevado el valor de sus acciones un 131,5%, colocando el precio de los títulos en 134,25 euros desde los 58 euros a los que debutó.

"En sólo dos años, Aena se ha consolidado como un valor fiable, seguro y rentable tanto para los gestores como para los accionistas por su sólida cuenta de resultados", ha explicado a Europa Press el analista de XTB Alejandro Núñez.

La compañía, que presentará sus cuentas correspondientes al ejercicio 2016 el próximo 22 de febrero, cerró 2015 con un beneficio de 833,5 millones de euros y unos ingresos de 3.518 millones de euros, unas cifras que seguramente batirá.

Los analistas consultados por Europa Press auguran que el gestor de la red de aeropuertos españoles presentará un beneficio neto superior a los 1.000 millones de euros y unos ingresos próximos a los 3.800 millones de euros.

DIVIDENDO AL ALZA Una vez se publiquen las cuentas, Aena iniciará un 'road show' por Londres y Estados Unidos para analizar los resultados, explicar las principales características del DORA y exponer los retos futuros.

"Aena es una valor relativamente estable, por lo que no esperamos grandes sorpresas a lo largo de este año. Se trata de la décima compañía del Ibex con menor volatilidad en Bolsa", explica el analista de Selfbank Felipe López-Gálvez, quien no descarta una subida del 'payout' una vez que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha apuntado que no hay intención de vender más acciones en el corto plazo.

El experto detalla que actualmente el 'payout' de Aena se sitúa en el 50%, pero dado su "relativamente bajo endeudamiento" y la necesidad del Estado de recaudar dinero, no es descartable una subida. Su primer divendo fue de 2,71 euros por título y el Estado ingresó 207 millones. "Creemos que una subida del dividendo tendría una buena acogida por parte del mercado", añade.

UNA COMPAÑIA AJENA AL BREXIT A diferencia de lo que ha ocurrido con otras compañías, Aena ha conseguido esquivar las consecuencias del 'Brexit', una "mala noticia" cuyo impacto ya está contenido en el precio de la acción, según López-Gálvez. El 18% de sus ingresos proceden de Reino Unido.

"De momento, creemos que no se está cotizando un 'hard Brexit'. Habrá que esperar a ver cómo se van desarrollando las negociaciones, aunque creemos que a Reino Unido tampoco le interesa que haya un menos flujo de pasajeros", precisa San Félix. De hecho, la llegada de turistas británicos no se ha resentido desde la celebración del referéndum en junio de 2016.

Los expertos también contemplan un escenario favorable para Aena gracias al turismo, ya que España "está fidelizando a muchos clientes rebotados" de otros países en los que hay conflictos que se van a prolongar en el tiempo, como apunta el analista de Renta 4.

"Pensamos que se seguirá beneficiando de la depreciación del euro y de los temores de los turistas a viajar a otros destinos como Túnez, Turquía, Francia o Bélgica", insiste López-Gálvez, quien precisa que un factor que puede perjudicar al turismo es la creciente inflación, "que hace que nuestro país sea menos competitivo a la hora de atraer turistas".

RIESGOS: MERMA EN INGRESOS POR TASAS E INCENTIVOS Lo que sí podría impactar en los beneficios de la compañía es la rebaja de las tasas aeroportuarias hasta 2021 una vez que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. "Se estima que dichas tasas mermen los ingresos regulados de Aena para los próximos cinco años, reduciendo considerablemente su beneficio neto", resalta Núñez, quien indica que Aena está llevando a cabo un plan estratégico para paliar dicho efecto en el largo plazo.

San Félix también apunta que "presumiblemente" Aena podría recortar los incentivos, ya que los está renegociando, pero recuerda que el ajuste de las tarifas apenas se ha notado en la cotización ya que el consenso "estaba descontando" la rebaja.

"Esto a la larga podría ser bueno, ya que sitúa a los aeropuertos españoles en una posición mucho más competitiva frente al resto, lo que ayuda a recibir nuevas aerolíneas", puntualiza.

Teniendo en cuenta los efectos positivos y los riesgos que se ciernen sobre la compañía, los expertos calculan una revalorización del valor cercana al 3% para este ejercicio, un porcentaje de subida muy inferior al registrado en su primer año en el parqué, superior al 80%. "Está cotizando muy cerca de su valor. Podríamos verlo en torno a 140 euros", subraya el analista de Renta 4, Iván San Félix.