(Amp.) El vicepresidente de Popular garantiza que la entidad no va a la liquidación y que es "un gran banco"

El vicepresidente de Popular Roberto Higuera ha garantizado este lunes que la entidad "no va a la liquidación" y ha insistido en que es un "gran banco", rentable, que conserva los valores del pasado.

En respuesta a las preguntas de los accionistas que han intervenido en la junta extraordinaria que la entidad ha celebrado en Madrid, Higuera ha apuntado que el capital de Popular se encuentra por encima de los requisitos regulatorios y ha destacado que en los últimos meses se ha procedido a un reforzamiento de las provisiones.

"Tenemos los informes de los auditores y contamos con la supervisión de los reguladores. ¿Cómo vamos a ir a la liquidación?", se ha preguntado el vicepresidente de la entidad, quien ha afirmado que Popular ha "tocado suelo" y ahora le toca recuperarse.

Higuera ha defendido las bondades del banco, que cuenta con un negocio de pymes con una cuota de mercado cercana al 18%, aunque ha reconocido que ha pasado por problemas "serios y heredados" que se han gestionado "mejor o peor", pero "con energía e intensidad".

El directivo también ha desvelado que el banco se podría haber vendido antes, dada su "enorme" base de clientes y su "importante franquicia", pero, sin embargo, el anterior equipo gestor decidió que Popular continuara en solitario porque entendía que era lo mejor para los accionistas.

"A lo mejor defender la independencia en algún momento era discutible. (El expresidente) Angel Ron la defendió pensado que era lo mejor para los accionistas", ha señalado.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS En su opinión, el banco actualmente está viviendo "las consecuencias de una crisis histórica que se ha llevado a bancos por delante, no solo a Popular". "Una gestión enérgica se ha hecho, si ha sido correcta les toca a ustedes decidir", ha apuntado dirigiéndose a los accionistas presentes en la junta.

Ante las críticas sobre la pensión a la que tiene derecho Ron tras su salida del banco, Higuera ha dejado claro que el expresidente no se lleva ninguna indemnización, aunque "le correspondía una por los años que trabajó en el banco de 254.000 euros y por el momento no la ha solicitado".

"Defender al señor Ron ante esa serie de avalanchas requiere coraje y humildad", ha reconocido Higuera en respuesta a las numerosas críticas que el ya expresidente de la entidad ha recibido durante la junta por parte de los accionistas. "Nadie podrá demostrar que Ron se haya llevado nada", ha añadido.

El vicepresidente de la entidad ha destacado que la estructura de capital del banco se encuentra "por encima de los mínimos regulatorios, incluyendo aquellos que no se publican". Higuera ha defendido que "las inversiones no han sido malas", ya que Banco Pastor "no estaba en quiebra" en el momento de su adquisición, y ha señalado que esta compra "no ha sido la causa de los problemas".

TRABAJAR PARA ECHAR A LOS 'CORTOS' Higuera también se ha referido a la situación que atraviesa la acción de Popular, atacada por los llamados 'cortos'. En este sentido, ha indicado que el nuevo equipo gestor ha de trabajar para elevar el valor de los títulos y evitar nuevos ataques bajistas. "Cuando les demos motivos para pensar que el banco va remontar, los 'cortos' saldrán corriendo y la acción pegará un rebote", ha añadido.

En otro orden de cosas, el vicepresidente del banco ha puesto en valor la posición de Popular en Estados Unidos, ya que, de ser vendida, le permitiría ganar dinero. "Por el acercamiento de bancos de inversión y otros potenciales compradores sabemos que su valor está por encima del precio al que se compró, por lo que dará plusvalías", ha explicado.

Respecto a la posibilidad de repartir dividendo en el futuro, Higuera ha destacado que la decisión corresponde al nuevo equipo gestor, pero ha recordado que en la segunda mitad de 2016 se han producido una serie de hechos "que no estaban contemplados" y que han llevado al banco a reforzar capital y a hacer frente a requerimientos contables establecidos en la nueva normativa. "En función de estos hechos hay que replantearse si se debe pagar dividendo o no", ha zanjado.