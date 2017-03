El Congreso debatirá hoy si pide al Gobierno una prórroga de la moratoria antidesahucios

La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso debatirá este martes si insta al Gobierno a aprobar una prórroga para la moratoria antidesahucios de las familias vulnerables, a propuesta del PNV, que ya se interesó por esta medida en la sesión de control celebrada el pasado 22 de febrero.

En aquella ocasión, el ministro Luis de Guindos confirmó que el Ejecutivo prorrogaría hasta mayo de 2019 esta moratoria, que finaliza en poco más de dos meses, y que incluso contemplaba beneficiar a toda familia con hijos menores. También anunció que en próximos días se pondría en contacto con los grupos para avanzar en el decreto ley por el que el Gobierno dictaminaría la extensión de esta medida.

Sin embargo, según han informado a Europa Press desde el PNV, el Gobierno no ha facilitado borrador alguno, ni ha mantenido contacto de ningún tipo al respecto, por lo que la diputada 'jeltzale' Idoia Sagastizabal volverá a reclamar en el Congreso la pertinencia de continuar con la moratoria.

Tanto PSOE como Ciudadanos han confirmado a Europa Press su intención de apoyar la iniciativa, aunque los socialistas han señalado que trabajan en una enmienda transaccional para poder presentar un texto consensuado entre varios grupos. Hasta el momento, según han confirmado desde el PNV, tan solo habían recibido una enmienda a la iniciativa, de Unidos Podemos, favorable a prorrogar la moratoria.

Además de la extensión de la moratoria, la proposición no de ley también insta al Gobierno a "revisar y tomar todas las medidas correctoras oportunas para evitar la problemática de los desahucios de su vivienda habitual de personas desfavorecidas" ERC LLEVA A LA COMISION OTRA MEDIDA ANTIDESAHUCIOS El PNV no será el único grupo que lleve la problemática de las ejecuciones hipotecarias a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de este martes, ya que en esta sesión se debatirá una iniciativa de Esquerra Republicana sobre la titulación de las hipotecas en la que instan a impedir cualquier proceso de desahucios mientras no se haya informado de la cesión del crédito La proposición no de ley de la formación catalana busca dotar de una mayor transparencia y accesibilidad la información referente a la titulización de hipotecas, además de dotar de mayores garantías a los deudores afectados, al que se le debería comunicar cualquier cambio de titularidad en la hipoteca, cesión que debería ser inscrita en el Registro de la Propiedad.