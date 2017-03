Rajoy afirma que España crecerá "al menos" un 2,5% este año pese al 'Brexit'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este viernes que si no se hacen "disparates" y se mantiene la estabilidad, el año 2017 será "bueno" para España y crecerá "al menos" un 2,5%, con una creación de más de 400.000 puestos de trabajo pese al 'Brexit', si bien ha reconocido que "todos los países" de la UE tendrán que aportar más dinero al presupuesto europeo tras la marcha del Reino Unido.

"Sin perjuicio de la negociación (sobre el 'Brexit'), los escenarios y las consecuencias, estoy en condiciones de decir hoy que en 2017, si no se hacen disparates y se mantiene la estabilidad, el año será bueno, creceremos al menos un 2,5% y los datos de paro serán buenos", ha afirmado Rajoy durante una rueda de prensa al término de la Cumbre de Bruselas.

Según Rajoy, "en la situación en el día de hoy las previsiones de la economía española para 2017, 2018 y 2019 son buenas". Además, ha recordado que la marcha del Reino Unido no se producirá como mínimo hasta dentro de dos años después de la petición, que previsiblemente realizará este mes de marzo, y que todavía no se ha comenzado a negociar en qué condiciones se producirá la salida ni cuál será la relación de futuro con el país anglosajón.

Por ello, ha dicho que por el momento es "imposible" aportar algún dato sobre el impacto del 'Brexit' a expensas de ver la deriva del proceso, puesto que si, por ejemplo, conllevase una pérdida de exportaciones españolas de 1.000 millones, supondría entre el 0,2% y el 0,4% de las exportaciones, algo que "no es mucho" y que "no consta" que vaya a producirse; mientras que si se alcanza un acuerdo de libre comercio, "a lo mejor incluso se aumentan las exportaciones".

Rajoy ha insistido respecto a los escenarios del impacto económico del 'Brexit' para España, en que hay que "ser muy prudentes" y "es imposible" acotarlo ahora, porque dependerá, entre otros de "en qué condiciones" se irá Reino Unido de la Unión Europea y de la relación futura, incluido si la UE y Reino Unido sellan un acuerdo de libre comercio u otro tipo.

"Hasta que eso no se produzca (...) Es imposible. Yo no puedo contarles lo que no sé ni puedo saber ahora", ha zanjado.

FONDOS ESTRUCTURALES PARA CC.AA., GARANTIZADOS HASTA 2020.

No obstante, ha admitido que "no es bueno para los intereses generales de la UE" y ha reconocido que "todos los países" tendrán que aportar más al presupuesto europeo tras la salida de Reino Unido, ya que "se va uno de los contribuyentes netos más importantes".

Aunque "todo el mundo quiere aportar lo menos posible y recibir lo más posible", Rajoy se ha mostrado seguro de que "cómo siempre" llegarán "a un entendimiento". "Estoy tranquilo", ha rematado.

En cuanto a la posibilidad de que las comunidades autónomas pudiesen perder parte de los fondos estructurales europeos como consecuencia del 'Brexit', el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dichos fondos están garantizados hasta el año 2020.

El presidente del Gobierno ha mostrado el apoyo del Ejecutivo español a los acuerdos de libre comercio, ya que en España ha sido un "factor decisivo" para la recuperación que las empresas apostasen por salir al exterior, lo que ha contribuido a registrar cuatro años consecutivos de superávit exterior.

"Se ha creado la cultura de la exportación, siempre que España ha salido al exterior le ha ido bien", ha subrayado, haciendo hincapié en que el mundo actual es "muy abierto" y "hay que estar ahí dispuesto a coger la maleta y dar la talla en mercados que antes no existían".

En este sentido, ha destacado que el acuerdo del CETA supone la eliminación del 98% de los aranceles de exportación a Canadá, que ascendieron en 2015 a 2.300 millones, y ha informado de que, a petición de España y Portugal, se ha recogido la voluntad en el Consejo de avanzar en la negociación del acuerdo sobre el Mercosur. "Se abre una buena oportunidad ya que América Latina mira más que nunca a Europa", ha apostillado.