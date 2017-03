Mariano Rajoy: La bolsa española, la más alcista de Europa en 2017

El índice español rompió la barrera de los 10.000 puntos y amplía su terreno ganado en el año hasta el 7%, tras aprovechar el rebote de una banca animada por el discurso de Mario Draghi en elque los analistas interpretaron que adelanta todavía más la expectativa de subida de tipos

Tras varias semanas llamando a las puertas de los 10.000, el Ibex 35 ha encontrado en el BCE la pólvora necesaria para auparse, por vez primera desde diciembre de 2015, por encima de la barrera psicológica de los cinco dígitos.

El Ibex 35 se desmarcó de la atonía en la que se encuentran sus homólogos europeos, que cerraron la semana con caídas inferiores al 0,5%, que los mantienen alejados de resistencias, y rebotó un 2,1% en la semana, lo que le permitió perforar, por quincuagésimo octava vez, los 10.000 y cerrar en los 10.006,4 puntos.

El índice pone tierra de por medio respecto a sus homólogos en el Viejo Continente y se erige como el más alcista tanto en 2017 -repunta un 7%, frente al 4,2% del Dax, su más cercano perseguidor-, como desde el Viernes Negro posterior al Brexit, cuando se desplomó un 12,5%, la mayor caída de toda su historia.

Desde entonces se aúpa un 28,5% en un rally vertical que podría tomarse un respiro. Como destaca Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, "no sorprendería que en el entorno de los 10.000-10.250 puntos el Ibex pudiera encontrar dificultades para seguir avanzando".

La clave, prosigue el experto, es que "el sectorial bancario europeo supere sus resistencias clave en los 408-414 puntos", que puso a prueba durante la sesión del viernes.

OBSTACULOS EN EL CAMINO

Atentos el miércoles a EEUU, Holanda y el inicio del 'Brexit'

Si bien las elecciones en Francia están marcadas en el calendario de todos los inversores, una de las fechas más importantes para el mercado no es tan lejana: en esta misma semana, el miércoles 15 de marzo, coinciden varios eventos de riesgo para las bolsas, tanto europeas, como estadounidenses.

Techo de gasto en EEUU y más tipos

Desde el próximo día 15, la mayor economía del mundo volverá a contar con un tope cercano a los 20 billones de dólares en su apalancamiento. Una situación que no instigará una crisis inmediata, pero que si no se gestiona adecuadamente puede llegar a repetir errores del pasado y generar estragos en las bolsas, tanto yankees como internacionales. En agosto de 2011, el pulso entre los legisladores y la Casa Blanca, con el techo de la deuda como granada de mano, acabó instigando una rebaja de rating por parte de Standard & Poor's. Una triple A que el país no ha vuelto a recuperar, pese a que otras calificadoras, como Moody's y Fitch Ratings sigan otorgando a la deuda pública americana su calificación más exquisita.

En cualquier caso, el Departamento del Tesoro, liderado por Steven Mnuchin, se verá obligado a implantar medidas de emergencia para no sobrepasar la meta impuesta legislativamente por el Capitolio.

Inicialmente, estas maniobras financieras implican, entre otras, tirar de distintos fondos de pensiones públicos para subsistir "por lo menos hasta finales del otoño", señala Michael Brown, economista de Wells Fargo Securities. "Estos planes de emergencia junto con los ingresos fiscales de la declaración de la renta en abril garantizarán que el Tesoro tenga los fondos suficientes para continuar costeando sus obligaciones", añade.

Curiosamente, los republicanos, que controlan ambas Cámaras en el Capitolio, criticaron duramente en el pasado a sus colegas demócratas por votar a favor de elevar el techo de la deuda y ahora "se encuentran en una situación comprometida", reconoce Yoel Sano, director de riesgos de BMI Research. Este experto explica cómo algunos grupos de legisladores republicanos en el Congreso, como el House Freedom Caucus, ya han advertido que elevar el límite de endeudamiento sin un plan a largo plazo para reducir el déficit no contará con el apoyo suficiente en la Cámara Baja. Una traba que, además, retrasaría aún más la ansiada reforma fiscal de Trump, así como otras promesas de su plan económico.

Además del techo de gasto, tampoco hay que descartar posibles efectos negativos de una subida de tipos en EEUU ese día: Víctor Alvargonzález, estratega de inversiones que comparte sus opiniones en victoralvargonzalez.com, explica cómo "si se suben los tipos en EEUU y el dólar se revaloriza mucho, los países emergentes, sobre todo de Latinoamérica, tendrían un problema de financiación y si los emergentes se resfrían, Europa también podría contagiarse".

'Brexit' y elecciones en Holanda

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se oficializará ese día, con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este evento marca el inicio de las negociaciones de ruptura entre las dos regiones, pero, en principio, no debería suponer una sorpresa para los mercados. Así lo cree Javier Santacruz, profesor del IEB y economista investigador de la Universidad de Essex, quien destaca que "no debería haber grandes efectos a corto plazo, ya que aún no se sabe por qué camino van a ir las negociaciones". Teniendo en cuenta todos los eventos que hay para el día 15, el experto señala que "el más importante para el mercado es la reunión de la Fed, seguido por las elecciones en Holanda y por último la activación del artículo 50".

Y es que no hay que olvidar que el mismo día 15 los holandeses acudirán a las urnas para elegir sus representantes en el parlamento. Como es habitual en el Viejo Continente, Holanda tiene su particular candidato populista a la presidencia, Geert Wilders, en este caso calificado de extrema derecha por sus opiniones radicales contra el islam y la inmigración. Sin embargo, el riesgo político no es tan decisivo ahora para las bolsas, según apunta Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseu, un think tank orientado a la geoeconomía: "Las bolsas ya han descontado este riesgo. Hay que tener en cuenta que la Constitución holandesa no permite mayorías absolutas, con lo que tendrá que haber una coalición, y se tendrá que pactar todo lo que se haga".

Francia decide si se suma al populismo y amenaza al euro

La cita electoral en Francia es uno de los eventos más importantes a tener en cuenta. Si bien a fecha de hoy las posibilidades de que Marine Le Pen gane no son demasiado elevadas, según la mayor parte de casas de apuestas y de encuestas, los últimos meses han escarmentado a analistas e inversores en cuanto a la fiabilidad que se puede depositar en estos indicadores. El único susto puede venir en la primera vuelta, el día 23 de abril, ya que varios analistas consultados por elEconomista dan a Le Pen menos de un 20 por ciento de probabilidad de ganar en la segunda vuelta y presidir Francia, un dato a favor de los alcistas en bolsa.

Eduardo Olier coincide con esta opinión, ya que no cuenta con una victoria de Le Pen en las elecciones: "Creo que ganará en primera vuelta, pero para la segunda se unirán derechas e izquierdas para que no salga elegida. Desde el punto de vista de mercado creo que ya se han descontado situaciones de riesgo como salidas del euro. Eso sí, va a haber una nueva política, y es posible que, con el tiempo, Alemania termine siendo el único garante de una Europa como se entendía hasta ahora".

¿Dará el BCE un susto a los mercados en próximas reuniones?

La política monetaria ha sido una constante que ha marcado el ritmo de las bolsas europeas durante los últimos años. Los experimentos monetarios de Mario Draghi y los tipos en mínimos históricos han sido un apoyo, pero ahora muchos expertos destacan que el Banco Central Europeo (BCE) debe ir con cuidado, a la hora de normalizar su política. Estefanía Ponte, directora de estrategia de BNP Paribas Personal Investors, destaca cómo "aunque no es lo esperado, un riesgo es que el BCE cambie de pie antes de lo previsto. Esto podría generar una apreciación del euro que perjudicaría al sector exportador, además de encarecer el crédito y afectar a la inversión. Sin embargo, creo que van a hacerlo con calma".